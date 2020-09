El TIC TAC de la educación dominicana

El nuevo año escolar está llamado a transcurrir en medio de una pandemia mundial sanitaria generada por el covid-19, lo que coloca a la sociedad dominicana frente a grandes desafíos para reconfigurar del mejor modo el escenario de la educación nacional, pues ha sido trastornado el esquema de educación presencial hasta ahora imperante, quedando evidenciadas sus precariedades y falencias para instituir un modelo a distancia.

La educación a distancia deberá ser parte de un plan de contingencia, gradualmente desplazado por las clases presenciales, pues son indudables los efectos nocivos que ha tenido este largo confinamiento para nuestros niños, quienes han perdido el contacto físico con sus compañeros y el vínculo humano con sus maestros.

La hora indica que debemos transitar por el camino de la transformación digital para el conocimiento, servirnos de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) para generar el esplendor de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TACs), tecnologías con fines pedagógicos, fundamentadas en metodología especializada que contribuye a la enseñanza y al aprendizaje.

Hablar de transformación digital, de acceso a una plataforma audiovisual educativa, parecería excluyente frente a la gran cantidad de niños que no cuentan en su hogar con un servicio de internet, con una computadora o tableta, o bien, que no cuentan con un tutor calificado para acompañarles en ese nuevo proceso de aprendizaje virtual; como también, frente a familias de escasos recursos, que se ven expuestas a las vicisitudes de no contar con suministro constante de energía eléctrica.

Pero es tiempo de pensar en un modelo subsidiado de educación; moderno, de calidad, incluyente e integral, que genere alternativas para todos los estudiantes y que aporte soluciones a la problemática de la educación virtual frente a las obligaciones laborales de los padres y las desigualdades sociales existentes.

La crisis nos ha regalado la gran oportunidad de utilizar los medios de comunicación como catalizadores de cambios en el proceso de escolarización; de satisfacer las demandas de equipamiento, conectividad que permita el acceso igualitario a internet de todos los estudiantes y entrenamiento para el uso de las TACs.

Sería esta la ocasión para diseñar, finalmente, una programación de televisión educativa abierta que complemente la oferta educativa, a partir del edutainment, una combinación de educación y entretenimiento; y cuyo contenido pueda alojarse en una plataforma audiovisual en internet, permitiendo a los estudiantes el uso de diversas aplicaciones y bibliotecas virtuales.

El sistema educativo dominicano, podría auxiliarse de dicha programación, segmentada por horarios debidamente clasificados de acuerdo a los distintos niveles académicos, que pueda ser transmitida igualmente por radio y diferida por servicios de telecable.

Es el momento de pensar en el diseño de una parrilla programática orientada a contenidos que instruyan sobre la cultura, el arte y las diferentes disciplinas del conocimiento. Muchos temen que se pierda un año de estudios, pero en el peor de los casos, si sacamos provecho de estas innovaciones para que nuestros niños aprendan tan solo sobre historia, geografía, literatura, artes, vocabulario, moral y cívica, por mencionar algunos temas, ya habremos ganado.

El TIC TAC de la educación dominicana, marca la hora del fomento a la industria del software y de creación de plataformas educativas, así como, de la promoción de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento a fin de enriquecer la enseñanza tradicional, pudiendo pasar de ser herramientas coyunturales a constituirse en instrumentos permanentes de consulta e interacción entre los estudiantes.

AUTORA: Gabriela Beltré

*La autora es abogada, especialista en derecho constitucional y derecho de la comunicación Universidad Paris II Panthéon- Assas

Twitter: @gabrielabeltre