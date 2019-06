El término propietario, a juicio en la NBA

Comparte esta noticia

Algunos equipos abogan por eliminar la palabra propietario dado el trasfondo racial que se desprende de ella

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Hablar del propietario de tal o cual franquicia es algo normalizado en la NBA. Sabedores de que los equipos son empresas de capital privado; es decir, pertenecen a una persona o grupo de personas, definir a ese accionista mayoritario como propietario del equipo es algo que se ha hecho a lo largo de los años diferenciándolo así del resto de cargos del organigrama. Luego pueden aparecer los presidentes, general manager, entrenadores, consejeros, jugadores… Pero estos son empleados. El único que tiene potestad para hacer y deshacer sin que nadie ponga en peligro su mando es el propietario. Pues bien, esa forma de nombrar a quienes son dueños de los equipos puede ir tocando a su fin.

Según informa el portal TMZ, varios equipos estarían en conversaciones para desterrar la palabra propietario del diccionario NBA. No es casualidad. El año pasado Draymond Green puso en entredicho su uso al asegurar lo siguiente en el programa The Show. “No debes decir propietario. El título para esas personas debería ser cambiado a CEO, presidente o algo así como accionista mayoritario”. Aunque antes de esta afirmación ya se había hablado de lo pertinente o no que es utilizar este sustantivo, ha sido a raíz de las palabras del jugador de Golden State cuando la discusión ha tomado fuerza.

Con las palabras de Green como causalidad, varios equipos habrían llegado a la conclusión de que tiene razón. El razonamiento para alcanzar tal respuesta se basa en la percepción de que el término propietario es insensible racialmente en una liga que es predominantemente negra. Ante tal situación, ya hay dos franquicias que han optado por dejar de utilizar el clásico owner para referirse a sus dueños. Por un lado tenemos a los Philadelphia 76ers, que de un tiempo a esta parte se refieren a sus propietarios como socios administrativos. Por otro a Los Angeles Clippers, que han determinado llamar presidente a Steve Ballmer, tal y como podemos comprobar en la web oficial del equipo.

¿Qué dice la NBA?

Pues parece dejar tal decisión en manos de las propias franquicias. Según fuentes de TMZ, la NBA en ningún momento ha presionado a los equipos para que varíen el término propietario; es más, en un comunicado emitido al citado medio habría recalcado que ellos unas la palabra gobernador para nombrar a los dueños de los equipos. “Nos referimos a los propietarios de nuestros equipos como gobernadores; cada equipo está representado en nuestra Junta de Gobernadores”, señala un portavoz de la Liga.

