Teólogo Manuel Valdez sostiene “Haití es una tragedia”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El teólogo dominicano, Manuel Valdez, sostuvo que durante una visita al vecino país pudo determinar que, Haití era “una tragedia” antes de que ocurriera el terremoto, porque que allí se “vive por debajo del nivel de la vida” y más del 90% de su territorio está desertificado.

“A raíz del terremoto que hubo en Haití, tuve el honor de encabezar una comisión técnicos que fue a Haití, fuimos a ver el impacto de los daños y en el terreno, el arqueo que hicimos me llevó a la conclusión de que Haití no tuvo una tragedia, Haití es una tragedia”, emitió.

En ese orden, consideró que República Dominicana no puede dotar de soluciones a Haití, porque los “primeros arquitectos del su rediseño, son los haitianos” y hasta que ellos no entiendan que deben encargarse de articular su país, no van a avanzar por más ayuda internacional que llegue.

Valdez emitió estas valoraciones al ser entrevistado por los comunicadores Joan Leyba y Huáscar Casado en el programa “Encuentro de Sábado”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Frente a la crisis haitiana el escritor comentó que, “la primera responsabilidad es garantizar la seguridad de los dominicanos, argumentando que la República Dominicana tiene que ser de, por y para los dominicanos, sin dejar de ser país solidario con otras naciones.

“Colaborador con Haití y con cualquier otro país del mundo. Lo que no puede hacer República Dominicana es asumir el problema haitiano, aunque debe verlo como un problema de Estado e incluirlo en una agenda de Estado, pero debe ser la República Dominicana”, emitió.

Destacó la importancia de que el país cuente con políticas migratorias firmes, enfatizando que en República Dominicana confluyen en la actualidad alrededor de 46 culturas distintas y eso influido en la desnaturalización de los dominicanos.

“Nosotros nos estamos desnaturalizando nuestra infraestructura cultural y social y no estamos despertando a la realidad de que eso están transformando”, indicó.

En ese sentido, pronunció que “aquí existen métodos de violencia y mecanismos de delitos que no eran típicos de la República Dominicana”.

Asamblea de una isla

“La Asamblea de Una Isla”, es el libro más reciente que ha publicado Valdez y en él se expone una construcción de la realidad histórica de la República Dominicana.

“Obviamente es imposible hablar del desarrollo sostenido de la República Dominicana, sin hablar del tema haitiano y hablar de la isla; sin embargo, el libro está enfocado en qué nosotros tenemos que hacer por el destino de República Dominicana”, expresó.

Comentó que el los dominicanos tienen una cultura postergacioncita y transferencial, “tenemos 178 años de historia des construyéndonos de una forma acelerada”.

“Por eso en la Asamblea de una isla, se abre una convocatoria a qué vamos a hacer con la República Dominicana”, narró.

