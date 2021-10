El TEDH prohíbe a Rusia expulsar del país a defensora de derechos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MOSCÚ.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha prohibido a Rusia deportar a Uzbekistán a la defensora de derechos Valentina Chupik, detenida en Moscú el pasado 24 de septiembre, informó este viernes su abogada, Daria Trenina.

Según escribió la letrada en Facebook, las autoridades no podrán deportar a Chupik al país asiático, desde donde la activista huyo hace años por motivos de seguridad, “hasta al menos el 17 de octubre”.

Chupik, considerada como la mayor defensora de los derechos de los inmigrantes en Rusia, fue detenida en el aeropuerto moscovita de Sheremétievo en la noche del viernes pasado y desde entonces se encuentra en un centro de reclusión.

En una conversación telefónica con Efe este lunes Chupik admitió que su vida correría peligro si vuelve a su país, aunque lo que más teme, dijo, es que le impidan ejercer su labor al frente de la organización Tong Jahoni, que considera su “vocación”.

“No sé si me matarán. Lo que buscan es impedirme seguir haciendo mi trabajo. Si no me matan, seguiré ayudando a la gente. La defensa de los derechos humanos es mi vocación. No es un negocio, yo no gano dinero”, dijo la activista.

El motivo formal para su detención es que Chupik presentó documentos falsos para vivir en Rusia como refugiada, algo que ella niega categóricamente, aduciendo que se somete anualmente a numerosas comprobaciones.

La defensora de derechos cree que su única salida es que aparezca “un tercer país seguro”, que acepte darle asilo, aunque lo ve complicado ante la falta de documentos de identidad.

