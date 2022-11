El suspendido juez Rodríguez Consoró defiende su honor; asegura estar dispuesto a ser investigado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró se defendió este martes a través de una carta enviada a los medios de comunicación, asegurando que la verdad saldrá a la luz y que no se opone a que sea investigado por el Ministerio Público.

El magistrado del Noveno Juzgado de la Instrucción, adscrito al tribunal de Atención Permanente, dijo que ante la persecución del órgano investigador y manos oscuras (sin especificar cuáles), ha decido defender su honor.

“No me opongo a ser investigado e inclusive cuestionado, pues soy un servidor judicial, y los jueces recibimos nuestro salario de los impuestos del pueblo y ese solo hecho, da el derecho a la sociedad de saber quién administra justicia y si ese servidor es digno del tal función”, aclaró el magistrado.

No obstante, aseguró que está siendo vil e injustificadamente atacado por el organismo fiscalizador, el cual es una parte interesada en el proceso penal, y los jueces que son los terceros imparciales, están en la obligación legal y constitucional de refrenar sus actuaciones arbitrarias, abusivas y atropellantes en contra de todo ciudadano.

“Tenemos un Ministerio público que quiere ser juez y parte, pues, la Pepca, al no resultar beneficiada por una resolución nuestra, sale de los estrados no ha preparar la apelación del caso, conforme al doble grado de jurisdicción acordado por la ley, sino, que sale a perseguir al juez que ha juzgado conforme la justicia y los parámetros legalmente establecidos, porque el deseo del Ministerio Público no ha sido satisfecho”, destacó el juez suspendido de sus funciones.

Asimismo, precisó que debe llamar la atención del pueblo dominicano está perniciosa intención del órgano penal, indicando que en un país donde exista un órgano, cual que sea, que se entienda ser un dios del olimpo, que se quiera colocar por encima del bien y del mal, existe una línea muy delgada hacia el despotismo, pues, en un país democrático, como nos declara el artículo 4 de nuestra Constitución, todos los órganos necesitan su contrapeso, para mantener la salud democrática del Estado.

“Al momento que este entramado malicioso, mentiroso y servil, logre amañar la decisión de los jueces a su voluntad, queda la ciudadanía en su conjunto, desprotegida en sus derechos fundamentales, pues, si el juez no puede fallar con independencia conforme lo establece nuestra Carta Magna, el valor justicia no se logra materializar”, manifestó el investigado magistrado.

Relacionado