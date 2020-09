El Suicidio… ¿A todos nos pasa?

El pasado 7 de septiembre murió el actor y cantante Mexicano Xavier Ortiz a causa de suicidio. Las personas que nacimos durante la década el 80 lo recordamos por su participación en el grupo musical Garibaldi.

En la Republica Dominicana fueron publicados recientemente las estadísticas sobre las muertes violentas. En nuestro país se suicida una persona cada 15 horas y un promedio de 565 por año, según las cifras de los últimos trece años, tiempo en que un total de 7,389 personas se han quitado la vida (2007-2019).

Si las cifras de mi país relacionadas al suicidio son tan alarmantes, ¿porque inicio el tema hablando de un artista de los 80 que ni siquiera es dominicano? La primera razón es que casi nadie le presta atención a este tema hasta que muere una persona con cierto perfil público y la segunda razón es que, como es una persona publica, no pude evitar ver la publicación de los videos que el posteó a través de sus redes sociales quejándose por la crisis económica que estaba enfrentando a consecuencia de la pandemia, Xavier estaba vendiendo mascarillas en los semáforos de México, su mujer se había ido de la casa y llevo a su hijo, había perdido su casa, su carrera estaba estancada y las ganancias de la venta de mascarillas no le alcanzaba ni para comer, pero lo que se me quedo en la cabeza de toda la noticia es lo que su vecina dijo a la prensa “Xavier siempre estaba triste y depresivo pero todos los días pensaba que podía superar la situación solo”.

Siempre quise tratar este tema, pero, es un tema muy delicado y cada situación es diferente, pero esas palabras de la vecina del ex-Garibaldi me motivaron a utilizar mi pequeño medio para hacer conciencia sobre la depresión. El peligro de la depresión es que pensamos que la podemos superar solos y la mayoría de las veces no es así.

Es normal sentir tristeza por momentos y las mujeres a veces nos sentimos triste por ninguna razón en particular, pero si diariamente te acompaña una sombra en el pecho e intentas iluminar esa sombra ya sea comprando en tiendas, cambiando de pareja o de hobbies constantemente, tomando alcohol, durmiendo largas horas o pasas mucho tiempo en las redes sociales y en el fondo sabes que es para no estar solo contigo mismo, eso no es normal y NO puedes resolverlo solo.

No me da pena decir que, para alcanzar la mayoría de los logros en mi vida he recibido un acompañamiento psicológico y lo voy a utilizar todas las veces que sean necesarias porque hay muchas cosas que Dios resuelve, pero a Dios hay que ayudarlo.

Y a ti, que tienes amigos y familiares alrededor, muchas veces, el amigo que es el más chistoso, el que es más alegre puede ser el que necesita más de tu atención. Aunque tengas una opinión firme sobre muchos temas considerados en la sociedad como “no aceptados” mostrarte flexible y abierto puede ayudar a que tus cercanos vayan donde ti si necesitan hablar, especialmente en estos tiempos en el que estamos enfrentando cosas para la que no estábamos preparados y donde tener una opinión propia es tan negativo.

Aunque sientes que puedes manejar un tema personal tu solo…. Considera descansar en el oído de alguien más. De más está decir que estoy disponible.

AUTORA: LOURDES CEBALLOS