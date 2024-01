El soneto… desde la A hasta la Z -3 de 3

SONETOS PERFECTOS O CON MUSICALIDAD INTERIOR :

Son aquellos que aparte de estar construidos en base a la estructura clásica, poseen además acentuación prosódica en determinadas moras fijas de cada verso; Veamos…

Enfático : Cuando los acentos internos recaen en la primera, sexta y décima sílabas.

“Voces de soledad” (Juana Corsina)

Hu ye de la prima ve ra con en co no

huér fana de ale grí as y emo cio nes,

ye rros de malgas ta dos cora zo nes

ras gan en la pe num bra el aban do no.

Mú sica de un v era no que men cio no

lle na con la me mo ria los pulmones,

mien tras que se mas ti can las ra zo nes

pre vias a las pa la bras que ambi cio no.

Tiem po que se apro xi ma sin com ple jo

Sím bolo del o to ño es la expe rien cia-

Som bra que rever be ra en el es pe jo.

Vo ces que suspi ra ban en la au sen cia

mue ren en el in vie rno y no me que jo,

só lo resquebra ja ban la con cien cia.

Heroico : Cuando los acentos internos recaen en la segunda, sexta y décima sílabas.

“Recuerdos lejanos” (Roberto Santamaría)

Bus can do entre el re cuer do, ya olvi da do,

en cuen tro que per dí lo más cer ca no;

que a que lla lucha nun ca fuera en va no,

me di cen los re cuer dos del pa sa do.

Que fue ra aquel a mor tan malo gra do,

no du do que el mo tivo fuera ar ca no;

si al gu na vez lo tu ve yo en la ma no,

no su pe conser var los más sa gra do.

Ja má s podré lu char contra el des ti no

lo sé ; y aunque sa né la cicat riz ,

a quel amor se ha lla morte ci no.

Hoy ten go la cer te za del des liz ,

y ad mi to, fuera mí o el desa ti no,

cau san te yo, de ser tan infe liz …

Melódico : Cuando los acentos internos recaen en la tercera, sexta y décima sílabas.

“Imposible flotar en el destierro” (Ramón Saba)

Impo si ble flo tar en el des tie rro

sin los re mos a la dos de tu som bra,

cica tri ces de pe na que es al fom bra

de nos tal gias que ha bi tan en mi en tie rro.

De la au sen cia se ré su testa fe rro

que en mi le cho de an gus tias se me es com bra

una nie bla pe sa da que me a som bra

y sa cu de do lo res en mi en cie rro.

Me sal pi can do lien tes tus au sen cias

y atur di da su cum be mi ple ga ria

esper an do encon trar te en lonta nan za.

En mis ver sos flo re cen ape ten cias

de que vuel vas fe liz y soli da ria

a los bra zos donde e res la espe ran za.

Sáfico : Cuando los acentos internos recaen en la cuarta, octava y décima sílabas.

“Sáficos para Ramón Saba” (José Luis Calderón)

Este so ne to sugi rió Ra món

para ilus trar el ejem plar fal tan te

de mono rrít micos en voz va rian te

que en este ca so lo escri bí a mi llón .

Con estos sá ficos cum plí mi sión

en unas ho ras que sa qué del guan te

para que el clá sico sin mie do can te

con una mé trica de es ca sa op ción .

He compla ci do peti ción de vers os

entre la dé cima, la oc ta va y cuar ta

de endeca sí labos que es tán in mer sos.

Aunque pa rez ca como sim ple car ta,

son unos sá ficos, qui zás , ad ver sos

por esta ri ma que sa có pan car ta.

Gaita Gallega : Cuando los acentos internos recaen en la cuarta, séptima y décima sílabas (Este tipo de soneto clásico perfecto no es el más recomendable porque pierde ritmo debido a su acentuación).

“Vacío” (Emma Margarita R. A. Valdés)

Yo siento en mi al ma un in men so va cí o,

algo me fal ta y no pue do alcan zar ,

fuentes de hie lo en el cá lido rí o

todos mis sue ños. ¡Qué a mar go so ñar !

Sufre mi men te y e vo ca el es tí o

roto en el tiem po, fe liz junto al mar ;

sólo el in vier no mor tal y som brí o

cubre mi cuer po. ¡Qué a troz desper tar !

Nieve de en sue ños blan que an mi men te

sobre el vol cán rojo de as cuas de a mor ,

años de for ja lo hi cie ron más fuer te,

ya es vino a ñe jo, con cuer po y sabor.

¡Quiero que el fue go me a bra se y des pier te

de este mal di to va cí o en do lor !

En este trabajo completo sólo figuran 3 poetas extranjeros: Juana Corsina, Roberto Santamaría y Emma Margarita R. A. Valdés; todos los demás somos dominicanos.

RECOMENDACIONES :

Escribe tu primer verso y ajústalo a la métrica que utilizarás, preferiblemente endecasílabo. Recuerda que la rima es mejor si es consonante y abrazada. La primera estrofa debe presentar el tema. La segunda estrofa lo amplía o lo desarrolla. La tercera estrofa reflexiona sobre la idea central. La cuarta estrofa, la más emotiva, remata con una reflexión grave o con un sentimiento profundo y un cierre espectacular. No lo publiques de inmediato… déjalo reposar unos días. Revisa el soneto por completo, con cuidado. Si te atreves, trata de lograr que tenga musicalidad interior.

Por Ramón Saba