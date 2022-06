El Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA): Las Aduanas sin papeles, íntegra, y más transparente

Proyecto de Sistematización-Computarización de la DGA Aduanas avalado por la Aduana de COREA del SUR: Crónica de una Licitación Transparente.

Con el presente artículo, inicio una serie de varias entregas, sobre la sistematización y computarización de la DGA Aduanas, destacando la gran innovación que representó para la institución el Sistema Integral de Gestión Aduanera, para lograr aduanas sin papeles, resultados de la firma con el Comisionado aduanas de Corea, intercambios de conocimientos y experiencias, estudios y evaluación de las Aduanas de R.D, términos de licitación, y procedimientos de aprobación de préstamo, y el desarrollo del proyecto.

En 2da. fase de la serie, precedentes de la sistematización y computarización de la DGA Aduanas con la asistencia técnica y financiera del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), inciado en la década del 90, 91,92,93, en gestión que presidiera el Sr. Teófilo Tabar Manzur, quien permaneció en la institución desde el año 1986-1996

descontado 8 meses de dirección de Sra. Anisia Rissi, que represento un gran retroceso.

3ra. 4ta. últimas innovaciones de gestión del Sr. Eduardo Sanz Lovatón. La aprobación de la nueva ley de aduanas 168-21, que derogó la ley 3489-1953, que permaneció por 68 años vigente; la inspección no intrusiva, el motor de riesgo; meta DGA de Posicionar a la R.D. en Hub Logístico Regional del encadenamiento productivo, y servicios, Puerta de entrada al caribe, conforme prevé ley 1-12 de estrategia Nacional de Desarrollo 2030

Los desafíos de la DGA Aduanas de romper paradigmas para lograr consolidar la meta propuesta, el despacho aduanero de las mercancías en términos de 24 hras, antes laberintos y redes oligopólicas de Puertos,Versus la Competitividad Comercial de la RD

Para el año 2005 la red informática de la DGA estaba integrada, conforme la evaluación técnica realizada, aproximado por unas 300 estaciones de trabajo conectadas a la red de Microsoft Windows SQL Client Server Network, diseñada con redundancia exclusiva para el uso de la institución y sus dependencias, no todas. La red no configuraba los intercambios de informaciones de datas con APORDOM ni con operadores económicos cadena logísticos que intervienen en operaciones del tráfico comercial, como debía ser.

Agotada la referida plataforma tecnológica, y por la carencia de recursos de la DGA Aduanas para adquirir equipos modernos que suplantaran los ya obsoletos, en el año 2007 se inició el proyecto de modernización y tecnificación integral de la Institución, a partir del referido memorándum de entendimiento para el intercambio de experiencias técnicas y asistencia en automatización, suscrito 28-3-06 entre Miguel Cocco, Director de Aduanas, y el Señor Seong Yun Kap, comisionado de las Aduanas de Korea del Sur.

El proyecto DOM-01. Desarrolló el Sistema Integral de Gestión Aduanera a través del acuerdo de préstamo con el EXIM Bank de Korea del Sur, previo cumplimiento de los requisitos exigidos, aprobado por resolución Congresual No. 54-07, promulgada por el Poder Ejecutivo 23-04-07, creándose la DGA Aduanas electrónica más moderna de la región, y conforme Ley 126-02 de comercio electrónico, documentos y firmas digitales, Indotel aprobó la norma 25-011, documentos relativos a los procedimientos aduaneros.

Estudios del proyecto de referencia comprendió:1ro. reporte final de la investigación exhaustiva realizada, presentado en abril, 2007, por el equipo del Proyecto inicial de la firma KOREA CUSTOMS SERVICE; 2do. Presentación de la apertura para el éxito del Proyecto de tecnificación y computarización de la DGA Aduanas, 30 julio, 2007, de Korea Customs Service KUPIA, iniciando la presentación con un emotivo mensaje de introduccion.¨Hay un mundo que estamos soñando… un mundo favorable para hacer negocios en un País, para que los pueblos estén cada vez más felices, un mundo que la esperanza y deseos del pueblo de la R.D. estén floreciendo como las flores silvestres¨

3ro. el reporte final del Proyecto de la sistematización y Computarización de la Dirección General de Aduanas y sus dependencias de las aduanas marítimas, aéreas, y de fronteras habilitadas para el comercio internacional (BPR-ISP), noviembre 2007, presentado por la Asociación Internacional de UNI-PASS Customs de Corea del Sur.

En evaluación general presentada se resaltan aspectos fundamentales que sustentarían el plan maestro, conforme fue concebido desarrollarse, para adecuar, modernizar las Aduanas Dominicanas, haciendo acopio de las mejores prácticas internacionales de la gestión Aduanera, sistematizando las operaciones con garantías de la transparencia, integridad, eficiencia de la facilitación, y eficacia en cobros de los derechos e impuestos

La Implementación del plan abarcó periodo de 18 meses, contemplando en el acuerdo contrapartida de US$ 5.5 millones, que ya la Institución había comenzado a honrar con la adquisición del edificio Sede regional en Santiago de los Caballeros a un costo de RD$ 37 millones, donde se establecería Data center alterno, así como la selección de equipo especialistas de alto nivel en diferentes áreas técnicas, operativas y tecnologías de soportes para alcanzar modelo de Aduana moderna que el País estaba demandando, responsabilidad asumida por el equipo de dirección presidido por el Lic. Miguel Cocco.

El proyecto de modernización y tecnificación integral de las Aduanas de la R.D. se inició en un acto presidido por Lic. Miguel Cocco Guerrero y Sub directores de aduanas que integran el Consejo de Dirección, en el que Srs. Myung Hwan, gerente, y Jong-Un Lee, Director de la empresa de consultoría de Sistemas en materia aduanera, Corea Customs Unipass Internationalization Association, presentando el calendario, relación de la ejecución que desarrollarían en coordinación con la contraparte de la R.D. el equipo del personal técnico designado por la Dirección General de Aduanas.

4-11-2006. Seminario sobre Sistematización aduanera, DGA Aduanas y la Aduana de Corea del Sur. Viaje en Misión de intercambios a la Aduana de Corea del Sur, que en representación de la DGA Aduanas presidiera en función de Sub Director Operativo, y el Ing. Heriberto Minaya, Sub Director de Tecnología e información, integrada además por el Ing. Luis José Polanco, de operaciones y gestión electrónica; Rafael De Los Santos, procedimientos informáticos; Rafael Olmo, cargador de infraestructura; Edgar Balastains, data center; y Sres. técnicos del Departamento de Auditoría: Licdos. Marcelo Ureña, Willian Medina, Luis De la Cruz; y Lic. Vicente Paulino Rosario, Gerente de supervisión de administraciones aduaneras.

En la visionaria gestión de Miguel se suscribieron otros acuerdos de cooperación con las aduanas más eficaces del mundo, de los EE.UU. DUBAI. Representando el acuerdo con Corea del Sur un logro importante para desarrollar proyecto DOM-01, financiado por el Exim Bank de Corea, lo que permitió a la DGA Aduanas en noviembre 2009, saltar a la modernidad con Sistema Integral de Gestión Aduanera (SIGA), a través de la Declaración Unica Aduanera, y pago vía electrónico 24 horas, los 7 dias de la semana.

Para concretizar desarrollo del referido proyecto, DGA Aduanas, suscribió acuerdo de préstamo por valor US$ 23 millones con KOREA EXIM BANK (KEXIM), Corea del Sur, conforme los términos acuerdo del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico (EDCF), préstamo aprobado por dicha resolución Congresual No. 54-2007, promulgada por el Poder Ejecutivo el 23-4-2007, Gaceta Oficial No. 10416, 9-5-2007.

El préstamo, considerado muy blando, fue pautado pagar en 25 años, 7 años de gracia, interés 1.74 % anual, y contrapartida US$ 5,900,000,00, de la DGA Aduanas. Plan de modernización que permitió a la institución crear la infraestructura tecnológica que le permitió corresponder a los estándares de calidad del servicio de aduanas del siglo XXI, ante imperativos de globalización económica, y los acuerdos comerciales suscritos por el Estado Dominicano, los que norman la facilitación del comercio internacional.

Los integrantes de la Misión de los 10 técnicos de la DGA Aduanas. que presidiera junto al ing. y Heriberto Minaya, ambos a cargo de funciones de Sub Directores Generales de Aduanas, compartiendo con los funcionarios y técnicos de Aduanas de Corea del Sur.

La decisión del proyecto tomada por la DGA, en vista que el sistema informático en operación para la fecha 2005, (SIADOM) no disponía de la cobertura y la actualización tecnológica necesarias para garantizar los servicios que ofrece la institución a los usuarios, no obstante las mejoras adoptadas desde su diseño y aplicación en el año de 1993, desarrollado con la asistencia técnica y financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en gestión que presidiera el Sr. Teófilo Quico Tabar.

El plan de ejecución de la DGA Aduanas, y sus dependencias, integradas mediante un sistema informático apoyado en tecnología de punta, garantizando la eficacia y calidad de los servicios, transparencia y la seguridad de los operadores económicos activos, interactuantes en la dinámica de la facilitación del comercio internacional, a tenor de la nueva ley 168-2021 de aduanas, normativas, y las mejores prácticas del comercio internacional, el Marco Normativo de Organización Mundial de las Aduanas (OMA), y el Convenio de Kioto sobre Simplificación y Armonización de los Regimenes Asuaneros.

El proyecto pautó desarrollarse en tres etapas:1ra. análisis de los procesos técnicos, operativos y administrativos de la DGA Aduanas, en la que trabajaron equipo técnico de expertos como contraparte a misión de profesionales multidisiplinarios Coreanos, que en conjunto realizaron una ardua labor de investigación, levantamiento y análisis de informaciones, concluyendo con un reporte final presentado el día 20 de abril, 2007, denominado Plan Maestro, que fue base de orientación general desarrollo del proyecto.

2da. fase, definió desarrollo sistemas informáticos (softwres) e instalación de equipos Data Center Sede Central, y un Disaster Recovery Center en la región norte, Santiago, respaldo para las eventuales fallas, que entraría de inmediato, preservando sin riesgos informaciones registradas por aduanas marítimas, aéreas y fronteras habilitadas para el comercio internacional, conformándose así las aduanas más modernas de la región.

Acto de reconocimiento de la Aduana Coreana a delegación de la DGA Aduanas de la R. D. viaje en misión de intercambios de información que presidieramos junto al Ing. Heriberto Minaya,Sub Directores Generales Operativo, Tecnología y Comunicaciones

3ra. y última etapa, constituyó la implementación de los programas desarrollados, apropiados a requerimientos y necesidades del servicio de la DGA aduanas, incluyendo el entrenamiento del personal técnico que manejaron las aplicaciones, así como a los usuarios del servicio de las aduanas, los operadores económicos de la cadena logística

Resaltando que para la ejecución del proyecto se realizaron 2 licitaciones, a requerimiento del EXIN BANK. La 1ra. 11 de junio, 2007, en la que se escogió una lista corta de las empresas para el referido concurso, entre estas: Corea Customs Unipass Internacionalizatión Associatión, Bizmerce y Ready Korea, obteniendo la más alta calificación, conforme términos de referencias del EDCF No. DOM.1, CUPIA, firma consultora Coreana que realizó citado estudio, requerimientos y logística de ejecución

Relación de puntuación firmas licitantes fue la siguiente: 85 para la CUPIA, las demás, 79 y 77 puntos. Iniciándose la consultoría a cargo de especialistas que laboraron por cinco semanas, concluyendo informe denominado, apertura para el éxito del proyecto de tecnificación y computarización de la DGA Aduanas, presentado el dia 30 de julio, 2007, al Licdo. Miguel Cocco, en un acto presidido por el Consejo de Dirección de la institución, las comisiones técnicas, la Misión de los expertos Coreanos, y el equipo de los técnicos Dominicanos en función de la contraparte para el desarrollo del proyecto.

Técnicos consultores asignados de firma Corea Customs Unipass Internacionalizatión Associatión (CUPIA), en coordinación con el personal técnico de la DGA Aduanas, realizaron talleres, seminarios, levantamiento de informaciones del funcionamiento de las diferentes administraciones de aduanas del País, así como consultas pertinentes a los representantes de las asociaciaciones del sector privado, lo que sirvió de base para el plan de desarrollo del SIGA, requerimientos de los equipos ( softwares) necesarios, las condiciones de las garantías, entre otros factores relevantes del susodicho proyecto.

Sobre la base de dicha consultoria, se elaboraron términos referencias 2da. licitación pública anunciada extraterritorial, 19 noviembre, 2007, a través de medios electrónicos del EXIM BANK de Corea del Sur, y prensa escrita nacional 21 de noviembre, año 2007.

A solicitud de la DGA Aduanas, fueron invitadas a participar veinticinco (25) firmas de tecnologías registradas en el Ministerio de Información y de Tecnología del Estado Coreano, relación que fuera suministrada por la referida entidad crediticia, en vista que era una de las condicionantes del EXIM BANK, para la aprobación del préstamo, que firmas oferentes licitantes, o participantes, debían ser de capital de Corea del Sur.

Para asegurar términos de referencias definidos para la 2da. licitación, respondieran fielmente a las necesidades planteadas por la DGA Aduanas, y para la formalidad, otra misión de la institución integrada por los Subdirectores, Eduardo Rodriguez, Heriberto Minaya, Técnico, y de Tecnología e Información, y Luis José Polanco, coordinador del proyecto en desarrollo, viajaron en el periodo del 27 al 31 de octubre, 2007, a la Sede del EXIM BANK en Seúl, Corea del Sur, concluyendo así el formato base del concurso.

Para licitación correspondieron 2 firmas líderes internacionales de Corea, reconocidas y acreditadas en las tecnologías requeridas por la DGA Aduanas, para desarrollar el citado Proyecto, conforme los requisitos del préstamo aprobado, siendo estas empresas de renombre Coreanas, el consorcios KT y Asociados, y Auto Ever Systems (Hyundai).

En el Calendario oficial acordado con el EXIM BANK, las propuestas al concurso debían ser recibidas en la DGA Aduanas, a mas tardar el dia viernes 7 de diciembre, 2007, a las 6.00 P.M. (conforme expresaban los documentos y publicaciones oficilales de la licitación indicados), y en el caso de apertura de licitantes el sabado 8, 10:00 A.M.

La sección de apertura del acto de licitación fue presidido por la Comisión Evaluadora, integrada por Sres. Sub Directores Generales, Heriberto Minaya, Eduardo Rodriguez, Luis Sánchez Díaz, Tecnología e Información, Técnico, y Operativo, y la Dra. Angélica Noboa, Consultora Jurídica de la DGA, quien condujo el programa de licitación, todos designados por el Licdo. Miguel Cocco Guerrero, Director General de Aduanas.

Dicho acto de licitación contó además, con la asistencia de dignos representantes de la Embajada de Corea del Sur en la República Dominicana, así como también de la firma consultora CUPIA, las firmas concursantes, también de los abogados apoderados, los testigos y los abogados notarios que certificaron los términos del referido concurso público, conforme los requerimientos de la ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servcios, obras y concesiones, y ley 449-06 que la modifica y complementa

La comisión evaluadora al efecto decidió, y así lo hizo de conocimiento en la prensa escrita nacional el día jueves 13-12-2007, que en vista del gran volumen de documentos recibidos de los oferentes, presentadas por las referidas firmas, y en el mejor interés de asegurar la evaluación correcta y justa, comunicó que reporte final de las evaluaciones se darían a conocer el día miércoles 19-12-2007, en vez del miércoles 12, como estaba previsto, información que fue comunicada a la Sede del EXIM BANK de Corea del Sur.

Cabe resaltar el equipo de dirección designado, puso todo su empeño para que durante el desarrrollo de este gran Proyecto, se cumplieran términos de referencias suscritos entre las partes, con estricto apego a principios éticos y la transparencia exigida por el Lic.Miguel Cocco, que como política institucional normaba las actuaciones de la DGA Aduanas, procurando la defensa de los más sanos intereses del Estado Dominicano, y en correspondencia a la solidaridad y el apoyo del hermano pueblo Coreano con la R.D.

Detalles pormenorizados del importante proyecto, culminado con gran éxito para las aduanas de la República Dominicana esta conformado por 25 documentos anexos, debidamente sustentados, y refrendados por por los suscribientes, pudiendo obtenerse informaciones detalladas en sección del portal Web de la institución, www.dga.gob.do.

Luis Sánchez Díaz, Ex Subdirector General Operativo, y Miembro del Consejo de Dirección de la DGA Aduanas; Administrador de las 7 Aduanas Marítimas y Aéreas Principales; Ex Asesor Honorifico de la DGA, 2 años (inicio del plan Aforo Unificado) con salario de RD$ 1.00. (1 peso); Ex Vicepresidente del Plan de Retiro de los Empleados de la DGA; y Ex Presidente Fundador del Club Empleados de DGA.

POR LUIS SÁNCHEZ DÍAZ

*El autor es Consultor de comercio exterior, aduanas y logística; académico; ex subdirector y miembro del Consejo de Dirección, DGA.

