El sistema educativo en la era digital

“En el pasado, el saber se recibía; en el futuro tiene que generarlo quien vaya a utilizarlo´´.

Schleicher

La educación es el gran nivelador social, es la principal herramienta para ofrecer a todo el mundo las mismas, oportunidades, y la vía más eficaz para encausar el país en el tren del desarrollo, pero ¿que necesitamos? Me confieso una neófita en el tema educativo, no obstante a la vez me confieso curiosa, amante del conocimiento y de la investigación, por lo que tratare de abordar el tema desde la perspectiva del observador, iniciare este articulo reconociendo que la educación tiene muchas aristas y que para escribir sobre ese tema es necesario abordarlo de forma integral dada su complejidad, lo que parece obvio es que el tema educativo en la republica dominicana se quedó rezagado en la sociedad industrial donde todo era predecible y no lo hemos adaptado a los tiempos de la revolución tecnológica, sigue teniendo el mismo patrón, aulas con pupitres individuales, de espalda al compañero y frente a un profesor con un enlatado que va desarrollando hora tras hora, por igual el instrumento de medir el aprendizaje siguen siendo los exámenes, cuando las ultimas recomendaciones de los estudios sobre educación es eliminarlos, a esto se suma que es injusto responsabilizar a los estudiantes por no aprender las mismas cosas al mismo ritmo y evaluarlos con los mismos exámenes cuando sus entornos de aprendizaje son muy desiguales o su capacidad cognitiva no van al mismo ritmo.

Actualmente las admisiones universitarias en países de primer mundo, se basan en otras competencias y no en los puntajes en los exámenes, como son las habilidades socioemocionales, el pensamiento crítico, la resiliencia, entre otros. En nuestro sistema educativo estamos preparando jóvenes para un mundo que ya no existe, tenemos que tener bien claro que la era digital ha revolucionado nuestra forma de comunicarnos, de relacionarnos con amigos, de relacionarnos en nuestro entorno laboral, de desempeñarnos en el trabajo, en fin, ha revolucionado cada aspecto de nuestra vida cotidiana, y en la educación no ha sido diferente. ¿Muchas veces nos preguntamos porque en nuestro país falla la educación? Algunas veces culpamos a los profesores, otras veces al centro educativo, otras veces al sistema, hasta que llegamos a conclusión de que existe una parálisis generalizada del sistema por un factor fundamental y es el factor de metástasis social que se llama miedo.

Los que fuimos educados en el siglo XX, pasamos por la experiencia del miedo dentro del contexto escolar, aún cargamos con esta desagradable conmoción que como bloqueadora mental, muchas veces nos impidió desarrollar en pleno nuestras potencialidades y capacidades de aprendizaje, así como nuestra creatividad. Sufrimos por no encajar en el molde del estudiante perfecto, fuimos muchas veces ridiculizados, juzgados, señalados y agredidos abiertamente hasta reprimirnos. Nos vimos afectados por el miedo a ser y pensar diferente, miedo a obtener malos resultados en las evaluaciones; a ser penalizados; a carecer de competencias, miedo a ser sincero; a no poder satisfacer las expectativas de los demás, miedo a expresarnos. Con este tratamiento pedagógico, terminamos siendo tan solo unos sujetos disciplinados e inseguros. Esta situación no es cosa del pasado, lamentablemente sucede en el presente y lo más preocupante es que la supuesta inversión en educación que hacen tanto los padres en los colegios privados, y el gobierno en la educación pública, termina siendo, si se analizan los resultados, un gasto y no una inversión y que dicho sea de paso en los colegios privados es bastante desmedida e inmoderada.

La educación actual necesariamente debe estar alineada a las expectativas que demandan los tiempos, no solo tenemos que enseñar matemáticas y lenguas, sino que por el contrario tenemos que ensenarles a nuestros niños a tener autocontrol, optimismo, alegría, serenidad, porque estas emociones tienen un fuerte impacto sobre su inteligencia, necesitamos que los niños y jóvenes desarrollen el sentimiento de pertenencia, enseñarles a tomar decisiones responsables, a entenderse, a relacionarse y a ampliar los círculos, necesitamos jóvenes creativos y empáticos. Para alcanzar este cambio, se hace necesario evaluar los contenidos didácticos, contar con recursos pedagógicos desarrollados por expertos, llegar a lo que modernamente se llama aula sin fronteras, donde la oportunidad de aprender será igual para todos los alumnos, independientemente de donde vivan, de esta forma, se superará la brecha digital que aún divide las zonas rurales de las urbanas, así como la brecha entre los países desarrollados y los subdesarrollados.

La incorporación de las aulas a la era digital permite una revolución en la metodología de la enseñanza, que requiere de un cambio tanto en el papel del profesor como en el del alumno y del sistema educativo. El profesor deja de ser un mero transmisor unilateral de conocimientos, para pasar a ser un supervisor del desarrollo de los alumnos y un promotor del trabajo en equipo, los alumnos, por su parte, dejan de ser sujetos pasivos, pues pasan a tener un protagonismo y una responsabilidad importantes en la definición y consecución de sus metas educativas donde se comparten conocimientos para la resolución de problemas complejos y el Estado el facilitador del acceso de todos/as a la información y al conocimiento y el responsable de proveer la infraestructura física y digital. Ese cambio tiene como prioridad nivelar las competencias de los docentes acorde a los tiempos, esto implica capacitar a los profesores para que tengan formación de facilitadores de la enseñanza y que puedan liderear en esta época de cambios constantes. El reto del futuro consiste en armonizar la inteligencia artificial de los ordenadores con las capacidades cognitivas, sociales y emocionales y los valores de los humanos. El profesorado debe aceptar estos cambios como una oportunidad para cumplir su misión principal que es: crear oportunidades para que tantos estudiantes como sea posible descubran y desarrollen sus dones y talentos únicos, y los utilicen para marcar la diferencia en el mundo.

En ese orden se prevén nuevos retos y necesidades en el ámbito educativo, no obstante, nos ha quedado claro que la virtualidad no es la respuesta absoluta, puesto que la interacción social y mantener el contacto con sus compañeros y amigos es psicológicamente importante para el equilibrio emocional de los estudiantes, si bien es cierto que las herramientas tecnológicas abren una era de oportunidades y que permiten acceso ilimitado al conocimientos, a clases magistrales, a la mejor educación del mundo, no debemos perder de vista que una de la parte más importante de la vida misma es la interacción humana, se aprende más interactuando con los demás, y es vital potenciar el aprendizaje humano, definitivamente las tecnologías de la información no son el sustituto del profesorado sino, al contrario, es un potenciador de su papel, por eso hasta el diseño de las aulas es vital modificarlos, a futuro es necesario sustituir los escritorios individuales por mesas de trabajos de 4 a 6 niños para aprender en conjunto e intercambiar los equipos.

El interés de quien suscribe por hacer este articulo surgió, a raíz de escuchar una clase en línea y me pareció estar frente a la reencarnación de Hitler y pensé por mi experiencia ¿cuál es el resultado de una educación rígida y estrictica e incapaz de entender que hay niños hiperactivos que tienen necesariamente que descargar energía? Es muy probable que nuestros niños en el mañana, debido a esa cultura de temor se traduzca en que sean personas tímidas, de baja autoestima, de difícil empatía e individualistas. Los profesores deberían ser líderes de la sociedad y los que marcan la diferencia en la vida de los estudiantes, invertir en las relaciones interpersonales, en la empatía, en la creatividad, y en enfatizar en los aspectos morales, en los valores y en los trabajos en equipo. El rol del docente en la era digital, no es sólo proporcionar información y controlar la disciplina, sino ser un mediador entre el alumno y el ambiente, dejando de ser el protagonista del aprendizaje para pasar a ser el guía o acompañante del alumno.

¿Porque es tan importante conocer que proporciona la inteligencia artificial a la sociedad y a la economía? Obviamente debido a que el desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial cada vez amenaza más profesiones, incluyendo muchas de las típicamente consideradas “de cuello blanco. Según estudios del Banco mundial más del 60% de los puestos de trabajo en los países latinoamericanos son, en principio, susceptibles de automatización, las profesiones del futuro son las que son menos replicables por maquinas, por lo que debemos tener bien claro que la educación tiene que estar enfocada para que los estudiantes puedan desarrollar combinaciones de habilidades como la originalidad, la creatividad y la inteligencia social, las cuales son las facultades humanas más difíciles de automatizar. Los estudiantes nunca superarán a la inteligencia artificial en memoria, estudio, conceptualización, test de respuestas múltiples, ecuaciones matemáticas, formulas químicas o recordando historia, ni los robots podrán superar a los humanos en las ideas, en creación, en innovación, porque un robot solo podrá procesar la información que se le da, en ese sentido la educación debería centrarse en lo que necesitan los estudiantes para permanecer en el ámbito laboral y social, que es básicamente en no ser como la Inteligencia Artificial, sino en centrarse en lo que esta no puede hacer.

El sistema educativo en estos momentos tiene un gran desafío, debido a que en adición a la ineludible adecuación a la era tecnológica, tiene por delante el impacto del COVID-19 que ha provocado un cambio fundamental en la educación y que alteró para siempre el mundo educativo y universitario, entendemos el esfuerzo realizado por el Ministerio de Educación, pero no alcanzamos a visualizar la eficacia tanto del proceso de educación a distancia, como el de la renovación del sistema educativo que tanto enarbola el gobierno. El ministro de educación, Roberto Fulcar ha hablado de los 12 puntos en los que se basa el nuevo modelo educativo que lleva a cabo su gestión y su visión acerca de los cambios que necesita el sistema educativo dominicano, entre lo que podemos citar inclusión y equidad, innovación, ciudadanía, calidad, empleabilidad, autonomía, eficacia y eficiencia, participación, flexibilidad, ética y transparencia, sobre estos pilares entendemos que faltó talvez el pilar fundamental que es la creatividad, y tratando de ver el alcance de ese proyecto nos preguntamos, ¿cuál es la metodología y el programa para llevar esos pilares a cabo? ¿Cuáles son las capacitaciones para equipar a los docentes de las competencias necesarias para lograrlo? Mientras dejamos las preguntas sobre la mesa, tenemos la certeza de que nuestro sistema educativo permanece inalterable y sin cambios, siendo un cambio estructural de 360 grados el que amerita.

Hasta el momento, lo que hemos visto son vacilaciones respecto a la toma de decisión del ministerio de educación para iniciar la docencia, el cambio de disposiciones, tiene intranquilos a los planteles escolares, a los padres y a los alumnos, y precisamente cuando se eleva la curva de contagios del Covid-19 se toma la decisión de volver a las clases presenciales, sin sopesar la inversión multimillonaria de equipos electrónicos y de contratos de transmisión para el plan de educación a distancia. Lo más preocupante de las decisiones equivocadas son los resultados que acarrean, lo primero es que se decidieron las compras de los dispositivos electrónicos como si en toda la geografía del país existiera conectividad a las redes de internet, sin previamente evaluar tanto la conectividad como el acceso, según el informe “Digital 2019: Global Internet Use Accelerates”, presentado por las plataformas We Are Social y Hootsuite, plantea que a enero de 2019 República Dominicana contaba con una penetración del 64% de la población a internet, si a esto se le suma que además de la terminal o dispositivo electrónico, se necesita conexión, es decir, una línea telefónica y un módem que es el elemento que permite establecer la conexión física entre el dispositivo y la línea de teléfono, veremos que sé que reduce sustancialmente el 64% a más de la mitad, lo cual refleja que hay una gran brecha de estudiantes sin acceso.

Esta situación conllevó a las autoridades a buscar otras vías para la transmisión de la docencia y se hizo a través de la televisión y la radio, para lograrlo se contrataron más de 100 emisoras de radio y 17 canales de TV, siendo algunos de estos de escaso alcance. Sin ser expertos en estos temas, entendemos que el problema se podría haber resuelto con no más de 2 o 3 canales con amplia cobertura y no más de 8 o 10 emisoras de radio. La contratación bajo la modalidad ascendió a la alarmante suma de RD$3,176,498,962.46, de igual modo se licitaron 752,000 equipos electrónicos, y resultaron ganadoras un total de 56 empresas, la factura del ambicioso programa de compra de equipos ascendió a unos RD$10,200 millones.

Los gastos del gobierno para la compra de dispositivos tecnológicos, conectividad, capacitación docente, contratación de medios, acondicionamiento de planta física ascendieron a un costo para el Gobierno dominicano de aproximadamente 50,000 millones de pesos, suma que hemos considerado desproporcionada para un país inmerso en una crisis económica sin precedentes. Cuando nos enfrentamos a situaciones como estas, de gastos enormes e innecesarios, resulta risible y hasta burlesco cuando el actual Ministro de Educación, al momento de presentar el Año Lectivo 2020-2021, alega que durante los primeros 30 días de su gestión logró ahorrar alrededor de RD$100 millones en gastos corrientes en el Ministerio, principalmente en nómina.

Finalmente creemos que para lograr el cambio y desarrollar las capacidades cognitivas, sociales y emocionales que amerita el sistema educativo en estos tiempos, es necesario un enfoque muy diferente del aprendizaje y la enseñanza, y una nueva categoría de docentes preparados y bien pagados, debemos estar consciente que los alumnos tienen acceso al conocimiento al simple toque de un dedo en el ordenador, por lo que es absolutamente necesario cambiar el tradicional sistema de educación de impartir conocimiento prefabricado, por uno que le proporcione a los alumnos un conocimiento avanzado, a través de un método flexible, de intercambio de informaciones, donde profesor y alumno trabajan en proyectos conjuntamente en un clima de libertad, donde puedan desarrollar su capacidad creativa, de tal manera que los profesionales del mañana sean seguros de sí mismos, desempeñen su función con una gran autonomía profesional, más allá de los límites de las disciplinas temáticas y dentro de una cultura de colaboración y de mutua retroalimentación.

´´Existe una parálisis generalizada del sistema de educación por un factor fundamental

y es el factor de metástasis social que se llama miedo´´

William Osler

Por Jacoba Hasbun

