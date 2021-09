El silencioso acoso laboral

Suena la alarma justo a las 6:15 de la mañana, mientras se escucha a lo lejos un perro ladrar, al mismo tiempo el encendido y apagado de un vehículo.

De camino al trabajo como de costumbre se revisa el celular, al entrar a WhatsApp se topa con un mensaje de su jefe un tanto extraño, dice así: secre, pero usted tiene un cuerpo hermoso, más abajo del mensaje le seguía una imagen con muchos números cada uno refiriendo a un acto indiscreto.

A lo que de inmediato se le respondió: ¿Por qué usted me envía eso?, pero no recibió respuesta.

Pero ya personal iniciaron las invitaciones a cenar, hasta un día que decidió responder y le dijo: jefe yo no soy lo que usted cree, para mí solo es alguien que merece respeto y por más que me ofrezca mi respuesta siempre es NO.

Y el jefe le dice: con mis empleadas hago lo que quiero, yo soy el dueño, si no te gusta te puedes ir.

Esta es una experiencia real.

Muchas son las damas que en su lugar de trabajo reciben acoso constantemente, pero el miedo a perder el sustento que llevan a sus hogares en ocasiones las hace ceder a estas insinuaciones.

Vivimos el acoso laboral como un acto silencioso, como aquel enemigo sigiloso que te carcome por dentro.

En el Código de Trabajo de la República Dominicana no aparece tipificado el acoso laboral solo se le hace una pequeña mención en el Art. 47 que dice así: – Está prohibido a los empleadores: Ejercer acciones contra el trabajador que puedan considerarse de acoso sexual, o apoyar o no intervenir en caso de que lo realicen sus representantes.

Tampoco hay una cifra exacta de estos casos, el cual nos lleva a pensar que simplemente no se les da la importancia que merecen.

El pasado 12 mayo 2021, El Ministerio de la Mujer y el Movimiento Sindical coordinaron el “Foro Violencia y Acoso en el Mundo Laboral”, que plantea en sus conclusiones la prevalencia de la violencia y el acoso en los espacios laborales en la República Dominicana.

La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez al presentar el tema “Compromiso y Acciones gubernamentales para erradicar la violencia y el acoso laboral y social”, señaló que, en República Dominicana y otros países de la región, las mujeres trabajadoras siguen enfrentando importantes niveles de desigualdad y discriminación en los espacios de trabajo.

Dijo revelan la situación los datos de la Encuesta experimental sobre la situación de las mujeres dominicanas, que afirman la prevalencia en los espacios laborales dominicanos de un 21.3% de violencia a lo largo de toda la vida.

“La violencia en el espacio de trabajo se manifiesta de diferentes maneras; ya sea a través de requerimientos que vulneran el acceso al trabajo, los obstáculos para ascender, sobre todo a puestos gerenciales e incluso condiciones que ponen en riesgo o lesionan la integridad o la posibilidad de permanecer en el empleo”, señaló la funcionaria.

En la republica dominicana, no existe la cultura de que las mujeres denuncien y sean portavoces de estos grandes hostigamientos que reciben en su lugar de trabajo, estos casos se deben denunciar hasta llegar a las últimas consecuencias, para erradicar con estos abusos de poder que tanto mal le están haciendo a nuestra sociedad.

POR: Katherine Viñas.

