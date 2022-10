(VIDEO) El show de Doncic deprime a los Nets

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK, EE.UU.- Con un Luka Doncic magistral (triple-doble con 41 puntos, 11 rebotes y 14 asistencias), los Dallas Mavericks se llevaron este jueves una sufrida victoria en la prórroga y en Brooklyn ante unos Nets que siguen decepcionando y que solo llevan un triunfo en cinco partidos (125-129).

El esloveno, que dejó algunas jugadas mágicas que van directas a lo mejor de la semana en la NBA, se impuso en un espectacular duelo a Kevin Durant (37 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias) y Kyrie Irving (39 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias).

Esta victoria da confianza a los Mavericks (2-2), que esta noche metieron 20 de 40 en triples, pero la derrota envuelve en aún más interrogantes a unos Nets (1-4) con la brújula averiada.

THIS NO LOOK PASS BY LUKA DONCIC 😱pic.twitter.com/ACqu4T2tyo

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 28, 2022