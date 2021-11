El sentido de la dignidad del Dr. Reinaldo Pared I

Ayer sepultaron el cuerpo sin vida del Dr. Reinaldo Pared. Luego de combatir intensamente un cáncer de esófago que le fue diagnosticado hace dos años. Sin embargo, las informaciones preliminares que han trascendido dan cuenta de la posibilidad de que haya sido un suicidio y no una muerte a causa de la enfermedad que lo aquejaba.

Desde noviembre del 2020 he estado sumergido en un proceso de introspección y redirección de algunos aspectos fundamentales de la vida. No había escrito ni publicado mis habituales artículos. Pero, abro este paréntesis para hacer un análisis y descodificar el sentido de la dignidad que se observa en la vida del ex presidente del Senado de la República. Además, de dejar constancia pública de mi admiración y sentimiento de alta afinidad con su persona.

Encuentros y similitudes

Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en el año 2010, en ocasión de una invitación que me hiciera mi amigo Eduardo Saint-Hilaire Ramírez a una actividad organizada por su inolvidable madre, Doña Altagracia Ramírez -EPD-, en apoyo a las aspiraciones del extinto senador. Después, precisamente en noviembre del 2012, lo volví a saludar mientras acompañaba a mi amigo Omar Fernández Domínguez a un acto de peregrinos que llegaron a la Casa Presidencial del PLD en apoyo a la recién concluida gestión gubernamental de su padre, el Dr. Leonel Fernández, ex presidente de la República.

Fue en esa última ocasión que observé por vez primera la importancia de la dignidad para Reinaldo Pared. Al terminar el acto, el Dr. Fernández, en privado, dijo más o menos lo siguiente: “Bueno, creo que ha sido una gran manifestación de apoyo”. Y el Dr. Pared, respondió: “Sin lugar a dudas. Además, es una defensa al honor y la dignidad frente a quienes quieren manchar su persona”.

Desde ese momento comencé a seguir con mayor atención las expresiones y el comportamiento del fallecido dirigente político. Sus discursos, entrevistas, participaciones políticas y electorales, en eventos privados, etc. Me sentí, en cierta forma e inconscientemente, atraído por las cualidades y similitudes que compartimos.

Con el paso del tiempo observé que teníamos cosas en común: el mismo mes de nacimiento, la afición por el buen vestir, la inclinación por la buena música, la pasión por la lectura, el mismo tipo de camisas casuales, andar siempre bien planchado, almidonado, con los zapatos bien lustrados y, entre otras cosas, nuestra adhesión al mismo equipo dominicano de béisbol: Leones del Escogido. Esto último lo supe, en ocasión de la temporada invernal del año 2015, pues, en distintas ocasiones estuvimos a dos o tres asientos de distancia en el Estadio Quisqueya.

Relato político

Fue en ese mismo año que, meses atrás, Don Reinaldo había depuesto su primer intento formal de correr por la candidatura presidencial de su partido. Había sido regidor y vocero de los regidores de su organización ante la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional; pasó a ser Diputado y vocero del bloque de diputados de su partido en la Cámara Baja; fue Senador del Distrito Nacional durante 14 años, de los cuales 12 años lo ejerció como presidente del Senado de la República. Además, de haber sido Secretario General del Partido de la Liberación Dominicana durante 17 años ininterrumpidos.

Por tanto, ante una carrera evidentemente exitosa era natural que su último propósito político fuera obtener el honor de ser candidato presidencial de su partido y posteriormente presidente de la República. Por esa razón, volvió a lanzarse en el 2018 para encabezar la boleta de su partido a nivel presidencial en el 2020. Esta vez fue más notoria la firmeza, responsabilidad y seriedad de su decisión. A tal punto que llegó a decir en diferentes ocasiones que los ex presidentes, Leonel Fernández y Danilo Medina, debían cederle el paso y, muy particularmente, desafió al presidente Fernández puesto que se entendía que llevaba ventaja en dicho certamen (como en efecto era).

En una entrevista realizada en el programa Divertido con Jochy, el 15 de julio de 2018, al abordar el tema de la precampaña y los aspirantes, Reinaldo Pared, deja entrever su esperanza de contar eventualmente con el apoyo de “su hermano”, Danilo Medina, a la sazón presidente de la República. Seguido de eso, el entrevistador menciona a Gonzalo Castillo como posible competidor y la expresión facial del entrevistado no pasó desapercibida. De tal manera que, Jochy Santos, dijo: “Tú le tienes miedo a Gonzalo, ya me di cuenta. Si Gonzalo va, yo creo que tú te retiras”. Su respuesta fue: “Mira, ni a Leonel le tengo miedo”.

Así fue. Un año y quince días después, el día miércoles 30 de julio de 2019, se cumplió la premoción: Gonzalo Castillo lanza su precandidatura presidencial por el PLD.

Con aquel lanzamiento a competir por la nominación presidencial fue notorio el desequilibrio publicitario, económico y político en dicho torneo. Tanto así, que distintos comunicadores, comentaristas, políticos, etc. lo denunciaron en múltiples ocasiones. Eso llevó a que los precandidatos identificados como seguidores de las orientaciones del Lic. Danilo Medina se reunieran la mañana del día viernes 23 de agosto del 2019 en casa del ex ministro José Ramón Peralta, para definir las reglas del juego sobre las cuales “el danilismo” escogería quien iba a enfrentar al Dr. Leonel Fernández a lo interno del PLD.

Pero, ¿Qué ocurrió en dicho encuentro (que llegó a ser calificado de tenso)? El Dr. Pared denunció una campaña sucia en su contra con la que se pretendía dañar su imagen, su honor y su trayectoria de más de 40 años de carrera política. Fue, precisamente, la tarde de ese viernes que inició la trama que el occiso había denunciado ese mismo día.

Es verosímil afirmar que aquello pudo haber tenido un gran impacto en la persona de quien tenía la dignidad como la más alta e inestimable virtud que puede adornar a un ser humano. Más aún, resulta lógico preguntarse, ¿por qué de los 9 precandidatos “danilistas” había que atacar y afectar la honra de Reinaldo Pared?

Días después, el martes 27 de agosto del 2019, el Dr. Pared, entrevistado en el programa Hoy Mismo, donde se aludió a la procedencia de esa campaña sucia, dijo: “A mí me habían informado que sectores vinculados al precandidato Gonzalo Castillo”.

No termina ahí. En el día de mañana 2 de noviembre que, precisamente, se conmemora el día de los muertos, haremos pública la continuación de este relato y el cierre de este paréntesis. Hasta entonces.

