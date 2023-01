El Senado reconoce al campeón mundial de boxeo Carlos Adames “Caballo Bronco”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Cámara Alta reconoció este martes la carrera profesional del campeón mundial de boxeo Carlos Adames “Caballo Bronco”, en un acto encabezado por el presidente del Senado, Eduardo Estrella, quien destacó la manera como los jóvenes se abren paso en la vida y resaltó los valores familiares que según manifestó, influenciaron a Adames.

“Es un gran honor para el Senado honrar a dominicanos y dominicanas destacados en diversas áreas y más a un hombre que, como Carlos “Caballo Bronco” Adames, quien viene de las entrañas del pueblo, de una comunidad fronteriza. Hay que tener disciplina y voluntad en todo lo que hacemos; y eso es lo que ha caracterizado a este joven boxeador para ser hoy un campeón mundial”, resaltó Eduardo Estrella.

El pergamino de reconocimiento que contiene la Resolución mediante la cual se rinde homenaje al atleta fue entregado por el presidente de la Cámara Alta, junto a los senadores Aris Yván Lorenzo y Lenin Valdez, presidente de la Comisión de Deportes.

Lorenzo calificó al “Caballo Bronco” como un ejemplo, no solo de Elías Piña y la República Dominicana, sino de América Latina y el Caribe. por lo que precisó que “Este reconocimiento debe servir como motivación a nuestros niños, jóvenes y adolescentes, para que en el devenir del tiempo puedan surgir otros como Carlos Adames”.

El legislador pidió al maestro Ángel Martínez, entrenador de boxeo y presente en el acto, ponerse de pie para que su labor sea reconocida, afirmando que como propulsor del deporte este merece una pensión digna.

En ese sentido al dar las gracias por el homenaje en su honor, el boxeador dijo “No tengo palabras para agradecer. Llegar a ser campeón no ha sido fácil, pero me falta mucho por dar a mi país, a mi provincia. Gracias a mi madre, a mi esposa, a mis familiares, a los amigos y compueblanos que aquí me acompañan; y gracias a los senadores por este honor”.

Adames se alzó con el título mundial del peso mediano (160 libras) que avala el Consejo Mundial de Boxeo (CMD), en octubre de 2022, tras vencer por la vía de nocaut, en el tercer asalto, al mexicano Juan Macías Montiel, en un combate que se desarrolló en el Dignity Health Sports Park, en el condado de Carson, California, Estados Unidos.

Tras el triunfo los dominicanos, especialmente los seguidores de los deportes, los amantes de la cultura en su natal Elías Piña y la región Sur, al igual que las autoridades, encabezadas por el ministro de Deportes, Francisco Camacho, se manifestaron orgullosos de compartir nacionalidad con este joven gladiador.

El boxeador llegó al Salón Polivalente del Senado acompañado de su madre, doña Altagracia Adames; su esposa, Albanelis García y sus amigos Pamela Fernández y Kermelin Encarnación.

En el acto estuvo presente el viceministro de Deportes, Franklin de la Mota, quien representó al ministro de esa cartera, Francisco Camacho, además de una amplia delegación de jóvenes y niños de la Liga Independiente de Voleibol César Vicente, de Hondo Valle y del Instituto Gastón Fernando Deligne.

Relacionado