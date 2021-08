El Senado definirá este martes el futuro del reñido Código Penal

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Para este martes a las 2:00 p. m. está convocado el pleno de los 32 senadores para decidir el futuro del proyecto que busca reformar el Código Penal, una pieza que ha traído al Congreso Nacional divisiones y enfrentamientos por sus artículos y su estudio.

En esta sesión ordinaria, los senadores deberán decidir, por mayoría de votos, si el Código Penal se aprueba sin modificaciones o si se posterga su estudio para después del 16 de agosto.

Es este punto en específico el que ha traído confrontaciones entre los senadores. Un bando impulsa la aprobación del Código Penal tal cual fue remitido por los diputados y otro grupo busca paralizar esta autorización y estudiar la pieza con más detenemiento para agregarle algunos cambios.

Para el estudio de esta pieza, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, apoderó a una comisión especial de nueve senadores que se encargarían de analizar el proyecto. De estos nueve, cinco entienden que el proyecto debe ser aprobado sin cambios, mientras que los restantes cuatro legisladores abogan por más tiempo para su estudio profundo.

Estas rivalidades a lo interno de la comisión también se externan a los demás senadores, lo que ha controvertido el Código Penal. Los que alegan una aprobación inmediata, lo hacen basándose en que el 95% de los sectores que visitó el Senado para opinar sobre el proyecto, está de acuerdo con se apruebe sin ningún cambio.

Sin embargo, los senadores que impulsan más tiempo de estudio, argumentan que el Código Penal tiene ciertas falencias que deben ser corregidas en la Cámara Alta para que, de esta manera, el proyecto no salga a la luz pública con defectos.

Como réplica, el grupo que desea una aprobación intacta alega que el proyecto, depsues de aprobado, tendrá una gracia legal de por lo menos un año que permitirá que la pieza sea modificada y corregida en este lapso.

Entre los senadores que insisten en postergar el análisis del Código para después del 16 de agosto están Antonio Taveras, Yván Lorenzo, Pedro Catrain, Antonio Marte, Ginette Bournigal, Faride Raful, José Del Castillo Saviñón, entre otros.

Mientras que algunos de los que empujan una aprobación sin modificaciones son Santiago Zorrilla, Milciades Franjul, Franklin Romero, Dionis Sánchez, Ramón Rogelio Genao, Lía Díaz y otros oficialistas.

El revolucionario proyecto ha traído tanta controversia que dos senadores (Taveras y Raful) se verán en la obligación de presentar un informe disidente oponiéndose a la aprobación del Código Penal por entender que el Senado no puede aprobar una pieza sin haberla discutido.

Pero sus argumentos encontraron respuesta en el senador Dionis Sánchez, quien aseguró este lunes que la comisión especial sí estudió el proyecto ya que éste fue debatido por una semana con los sectores que opinaron sobre la pieza de manera presencial.

Aparte de la aprobación sin cambios, otro punto que ha desatado el rechazo de algunos senadores es el hecho de que la aprobación de un informe favorable se hizo en una reunión semi presencial, lo que obedece a una supuesta violación de los reglamentos del Senado.

En ese sentido, el senador Yvan Lorenzo explicó que es “ilegal” que las comisiones aprueben informes o tomen decisiones mediante reuniones virtuales ya que, como aclaró, la labor de legislar se debe hacer de manera presencial, por lo que autorizar informes o proyectos por vías virtuales va en desobediencia a las reglas.

De hecho, el senador peledeista esclareció que no presentará informes disidentes y anunció que no asistirá a la sesión para cumplir con compromisos de su provincia. Estas acciones de rebeldía las hará porque, a su parecer, una decisión tomada en reuniones virtuales no es válida.

Ante todo este reñido escenario, el Senado tiene en sus manos el futuro del Código Penal que deberá ser conocido en una sesión ordinaria que se efectuará este martes y que definirá el porvenir del proyecto.

Relacionado