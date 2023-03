El Senado aprueba en primera lectura la Ley Fideicomiso Público

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El Senado de la República aprobó en primera lectura el Proyecto de Ley de Sobre Fideicomiso Público, que establece la capacidad legal para administrar recursos públicos y proveer, gestionar o ejecutar obras y proyectos de infraestructura o servicios de interés colectivo.

La pieza establece normas y requerimientos para que cualquier ente público autorizado pueda actuar como fideicomitente, fideicomisario o beneficiario, así como también, instruir regulaciones para el funcionamiento del fideicomiso público al momento de su constitución, durante su existencia y al momento de su terminación, desde la óptica legal, contable, financiera, administrativa y de rendición de cuentas.

El Pleno sancionó en primera lectura el Proyecto de Ley de Eficiencia Energética, presentada por senador Félix Bautista, que establece el fomento y promoción del uso eficiente de energía, mediante la creación de un marco normativo y regulatorio para la utilización de tecnologías, cambios en los hábitos de consumo y régimen de incentivos, que contribuya al desarrollo sostenible de la Nación.

Además, en primera lectura se aprobó en primera lectura el Proyecto Ley que declara la Cabalgata del Día 19 de enero de la ciudad de Monte Plata, provincia Monte Plata, Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Dominicana, iniciativa del senador Lenin Valdez.

En primera lectura, se conoció el Proyecto de Ley que modifica la Ley no.16-92, del 29 de mayo de 1992, que aprueba el Código de Trabajo, para incluir el teletrabajo como modalidad de trabajo en la República Dominicana, iniciativa presentada por los senadores Aris Yván Lorenzo y Santiago José Zorrilla.

También, los senadores aprobaron en primera lectura el Proyecto de Ley que declara a Santiago Rodríguez como Provincia Ecoturística, propuesto por el senador Antonio Marte.

De igual manera, se aprobó en primera lectura el Proyecto de Ley que designa con el nombre de Rafael Oscar Bernabé Tejada, el Estadio de Beisbol de la sección Villa Cafetalera del Municipio de San Víctor, provincia Espaillat, presentado por el senador Carlos Gómez. Así mismo, el Proyecto de Ley que designa con el nombre de doctor Norman Augusto de Castro Cotes, la calle 1ra., comprendida entre la calle profesor León Beras y la calle 26 de febrero, de la ciudad Santa Cruz del Seibo, provincia el Seibo. Proponente senador Santiago José Zorrilla.

En la sesión de este martes, los senadores aprobaron en segunda lectura el Proyecto de Ley que crea los Distritos Judiciales de Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste, presentado por el senador Antonio Taveras Guzmán.

De igual manera, fue aprobado en segunda lectura el Proyecto de Ley que designa con el nombre Doctor Luis Eduardo Morel Pouerié el Palacio de Justicia de la ciudad de El Seibo, iniciativa del senador Santiago José Zorrilla.

En segunda lectura, el Pleno aprobó el Proyecto de Ley que modifica la ley 511-05, que declara a El Seibo como Provincia Ecoturística, iniciativa presentada por el senador Santiago José Zorrilla.

En los trabajos de este martes, también fue aprobado en segunda lectura el Proyecto de Ley que declara Reserva Natural de Flora y Fauna a los Manglares de las Garitas, ubicado en el Municipio de Sánchez, provincia Samaná; una iniciativa del senador Pedro Catrain.

También, fue aprobado en segunda lectura el Proyecto de Ley que designa con el nombre de Doctor José Francisco Peña Gómez el tramo carretero que comunica a los municipios de San Cristóbal y Cambita Garabitos, desde la carretera Sánchez hasta la calle La Trinitaria, una iniciativa del senador Franklin Rodríguez.

Los senadores aprobaron en segunda lectura el Proyecto de Ley que designa con el nombre Juan Bautista Rojas Almánzar el tramo carretero desde el puente sobre el Río Cacuí hasta el Alto de las Rojas, municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, propuesto por el senador Bautista Rojas Gómez.

En única lectura, se aprobó la Resolución que solicita al secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’aza, y a la presidenta de la Unión de Mujeres Municipalistas Dominicanas, María Mercedes Ortiz, fomentar que a través de los ayuntamientos se impulsen planes y acciones en favor de la prevención de la violencia en contra de las mujeres, presentada el senador Ramón Pimentel.

Los senadores ratificaron en única lectura el nombramiento diplomático de Julio Amaury Justo Duarte, como embajador extraordinario y plenipotenciario, concurrente, de la República Dominicana en la República de Mali, con sede en el Reino de Marruecos, iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo.

Además, se aprobó en única lectura la ratificación del nombramiento diplomático de Reymundo Antonio Garrido Lantigua como embajador extraordinario y plenipotenciario, concurrente, de la República Dominicana en la República de Mauricio, con sede en la República de Sudáfrica. Una iniciativa del Poder Ejecutivo.

El Senado aprobó la Resolución mediante la cual se solicita al rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Editrudis Beltrán, el cumplimiento y la puesta en funcionamiento de la oficina de extensión e instalación del Subcentro UASD en Elías Piña.

En la sesión, el presidente de la Cámara Alta, Eduardo Estrella, conformó una comisión especial para el estudio de las Memorias de los Ministerios Correspondiente al año 2022, la misma será presidida por el senador Antonio Tavera Guzmán, e integrada por Cristóbal Castillo, Franklin Rodríguez, José del Castillo Saviñón, Alexis Victoria, Antonio Marte, José Antonio Castillo, Milcíades Franjul y Melania Salvador.

En su turno de ponencias, el senador Lenin Valdez sometió una Resolución de felicitación a la Selección Nacional de Baloncesto por su destacada participación en los torneos y clasificación a la Copa Mundial de Baloncesto 2023.

El senador Antonio Marte expresó su preocupación por los niveles de sequía que afectan a Santiago Rodríguez, por lo que pidió medidas drásticas contra quienes afectan el medio ambiente.

La senadora Ginnette Bournigal de Jiménez advirtió que la población debe tener consciencia de que la sequía que afecta al país estará por lo menos hasta que llueva a finales de marzo. También presentó un audiovisual donde mostró bellezas de Puerto Plata y dinamismo que está teniendo la actividad turística.

El senador Valentín Medrano denunció que la comunidad educativa de Duvergé llamó a un paro, porque aún no está en funcionamiento una escuela que se necesita, “y que está terminada”.

El senador Aris Yván Lorenzo sometió la Resolución con la que solicita al rector de la UASD el cumplimiento y la puesta en funcionamiento de la Oficina de Extensión e Instalación del Subcentro UASD en Elías Piña.

El senador José Antonio Castillo hizo un llamado al Ministerio de Medio Ambiente, a intervenir para frenar la depredación en la comunidad Palos Grandes, en San José de Ocoa.

El senador Ricardo de los Santos presentó una Resolución en la cual solicita al Consejo Nacional de Educación, a través del Ministerio de Educación, disponer los estudios técnicos para impartir como asignatura la inteligencia emocional. La iniciativa fue enviada a la Comisión de Educación.

El senador Ramón Pimentel llamó a entidades del Gobierno que trabajan con planes sociales e instituciones relacionadas con el sector agua, desplegar operativos que incluya a lugares afectados por sequía. «Necesitamos con urgencia en la zona costera operativos para facilitar alimentación”, dijo.

El senador Ramón Rogelio Genao demandó de la oposición no politizar el tema medioambiental. “Para buscar votos no quememos los vertederos, ni los bosques. No caigamos tan bajo en hacer daño al medioambiente”. Además, pidió mejorar las condiciones de vida para los bomberos.

“Quiero expresarle a todas las mujeres mi admiración y gratitud, y decirles que mi mayor deseo es que llegue el día en que no tengamos que conmemorar el Día Internacional de la Mujer exigiendo sus derechos, porque la desigualdad haya sido superada”, expresó el senador Antonio Taveras Guzmán.

El senador Dionis Sánchez dijo estar preocupado por llamado a los partidos políticos para definir un consenso para tratar el tema haitiano. Demandó ponerse de acuerdo para trazar una línea homogénea para tratar la situación y presentar un plan.

El senador Bautista Rojas Gómez expresó su preocupación por el alto costo de la vida y el incremento del precio de los alimentos, los medicamentos y el mantenimiento de vehículos.

José del Castillo Saviñón pidió mayor atención del Ministerio de Medio Ambiente para su provincia. “Todo el mundo sabe que entre enero y mayo hay sequia estacional”, aseguró.

