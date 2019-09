“El semáforo”

#EnRojo Me temo que Temo no debió ser quién presentara los resultados de las encuestas dando a Gonzalo ganador. Era oportuno además, que estuvieran por lo menos Navarro y Domínguez Brito presentes. Creo que Peralta no debió opinar al final de la Rueda de Prensa, fue obvio que una astuta periodista lo metió en una encerrona.

#EnAmarillo Deberán unificar al danilismo en torno a Gonzalo. Unos lo harán con decretos y otros con promesas y acuerdos. El caso de Reinaldo queda pendiente: ¿Respaldará a Gonzalo, a Leonel o permanecerá neutro?.

#EnVerde Gonzalo sin dudas fue un excelente ministro de Obras Públicas, algo que puedes exhibir. Cuenta con la estructura de Danilo que le favorece. Nota: Debería cuidar su entorno, la gente luce un poco cansado de ciertos funcionarios con 20 años y hasta más en cargos públicos, ya que esto sería una señal de que seguirían en el tren cuando la gente lo quiere fuera. Debería pensar sumar y darle visibilidad a funcionarios algunos quizás no son tan visibles tan visibles, pero gozan del respeto y credibilidad: César Prieto, Alejandro Montás, Alejandro Herrera, Aura Toribio y otros. Formalizar una nueva alianza con partidos aliados que gozan de credibilidad como PAL y su presidenta Maritza López y olvidarse de otros que no suman, sino restan. Darle funciones a gente joven como Robert de la Cruz, Omar Guevara, Charinée Ovalles y otros, los cuales incluso podrían coordinar la capital y la provincia de Santo Domingo. Utilizar más algunos legisladores y alcaldes con buena imagen y apartar a quienes no cuentan con esta.

Por Ruddy De los Santos

