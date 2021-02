El saxofonista Ovic Santana apuesta al éxito ahora como bachatero

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con la necesidad de hacer cosas nuevas con su voz e inyectarle colores actualizados a un género como la bachata, el saxofonista y cantante Ovic Santana asume un nuevo reto en la industria discográfica como bachatero.

Su debut lo hace con la canción “Recuerdas”, una exquisita composición de Alejandro Torres, con la colaboración de los prestigiosos músicos y productores Camilo Bencosme, Richard Jay, Frank G e Isaías Leclerc.

Es un tema que desde sus primeras líneas musicales deja marcado el sello personal de su saxofón y de la exquisita voz de Ovic Santana.

“Apuesto al éxito. Con la bendición de Dios, nuestra experiencia en la música y el formidable equipo de trabajo que hay detrás de este proyecto, me siento capacitado para asumir el reto y catapultarme popularmente en el género”, agregó el artista que sale al ruedo de la mano de Quintana Productions.

Ovic expresó que siempre ha trabajado de la mano de la calidad y que en esta ocasión será más exigente, porque tiene mucho deseo de brindar lo mejor a su público.

“Si notan el equipo con el que se está trabajando esta producción, van a encontrar esos nombres de prestigio que han dejado su sello en discos galardonados en la música; esto nos afianza más y nos da garantía de solidez y éxito”, aseguró.

Los inicios profesionales de Ovic en la música surgen de la mano de “Memín el Susesor”, uno de los productores más exitosos de la bachata, género musical dominicano de más crecimiento nacional e internacional.

Recuerda que estando de gira por los Estados Unidos, un amigo que conoció en el grupo músico vocal de Utesa, el productor Alejandro Torres (actualmente radicado en la ciudad de Nueva York), le hizo la propuesta de grabar una producción de bachata. “Con la curiosidad de

incursionar en cosas nuevas acepté la propuesta y nos hemos enmarcado en el género para aportar a éste toda nuestra capacidad musical y todo nuestro corazón”, puntualizó el reconocido músico.

Luego de pasar varios años en la agrupación de Memín “El sucesor” e incursionar más tarde en la música típica, como integrante de reconocidas agrupaciones, entre ellas la de Robert Vargas, Wilman Peña y Brandon Melody, Ovic Santana alcanzó un gran sitial en la industria discográfica con la presentación de su propio proyecto de música instrumental.

Con esta propuesta se darían todas las condiciones para independizarse musicalmente, bajo el concepto “Ovic Saxo El Príncipe del Saxofón”, el cual rindió frutos y cautivó al público de buen gusto. “Con este proyecto he podido catapultarme como artista, ya que me he paseado por grandes escenarios de la República Dominicana y hemos tenido incidencia internacionalmente con buena aceptación”, puntualizó.