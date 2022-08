El salsero Evaristo Marte se presentará en primer concierto latino en Universidad de New Jersey

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW JERSEY. – El primer concierto Latino en la reconocida Universidad New Jersey Institute of Technology (NJIT), donde participarán una constelación de artistas dominicanos, venezolanos y puertorriqueños, que cuenta con la producción de la empresa El Arte Productions LLC.

El grandioso espectáculo, que promete tener un éxito asegurado, contará con la participación de los intérpretes de merengue Rubby Pérez, el Rey Tulile, el salsero Evaristo Marte, el negro que canta y encanta, las voces originales del grupo Los Adolescentes: Wilmer Lozano, Armando Davalillo y Leo Gruber; el bachatero Franklin Luna. También habrá una actuación especial del comediante puertorriqueño Andrés Serrano (El Boricua).

Evaristo Marte logró cautivar la atención del jurado de los premios La Voz Latina, que cada año presenta la compañía El Arte Productions LLC, al recibir el galardón del primer lugar en años recientes. A ritmo de salsa, ha popularizado los temas “Dudas”, que es una adaptación de Amanda Miguel, y “Ámame”, adaptado del intérprete Alexander Pires.

El Primer concierto latino en el reconocido New Jersey Institute of Technology (NJIT), una universidad pública de investigación con sede en Newark, Nueva Jersey, estará animado por el DJ Anthony Rey, de la emisora X93.6 FM, y es producido por el empresario Aníbal Alcántara, Jr. y el líder comunal, César A. Vizcaíno.

Relacionado