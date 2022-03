El Salón de la Fama del Béisbol Latino reanuda Ceremonia de Exaltación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Más de diez años de exaltar a la inmortalidad el talento y méritos de los peloteros latinos retirados de Grandes Ligas, se habían puesto en compás de espera debido a las restricciones propias de la pandemia Covid 19. Fue realizada una rueda de prensa este martes para anunciar que han reiniciado los trabajos para elegir los Exaltados de las Clases 2018 y 2019, así como otros eventos vinculados al Salón de la Fama del Béisbol Latino.

Roberto Weill, presidente y fundador del “SFBL”, tuvo las palabras de apertura y lamentó no estar físicamente presente por razones de salud, no obstante, mediante video conferencia informó que: “Desde nuestra pasada exaltación, la 8va., he tenido conversaciones con varios grupos interesados en que no se muera el Salón de la Fama y que se tratara de relanzar, basado en las actividades que por más de 10 años hemos venido realizando con reconocimientos a 170 jugadores latinos que con su esfuerzo han construido la historia de esta gran pasión que es el béisbol”.

Se recuerda que todas las Ceremonias de Exaltación fueron realizadas en Altos de Chavón en Casa de Campo, así como otros eventos en el canal de MLB Network en Secaucus, New Jersey, en el estadio de los Yanquis de Nueva York, entre muchos otros.

Weill finalizó diciendo que seguirá trabajando para lograr el objetivo de hacer de la República Dominicana el epicentro del béisbol latino y agradeció el apoyo que siempre ha recibido de autoridades y empresas.

“Hoy es un día muy especial para el béisbol, nuestros atletas y propulsores y más que todo para nuestro país que es la sede del Salón de la Fama del Béisbol Latino… estamos más que optimistas en dar a conocer los detalles del relanzamiento”, reveló Frank Camilo, director de CDN Deportes, en representación del Comité Internacional de Exaltación.

Anunció la inclusión de dos figuras relevantes del béisbol como nuevos integrantes del Comité de Exaltación; Manny Acta y Junior Noboa en sustitución de los inmortales fenecidos Don Emilio “Cuqui” Córdoba y Jorge Cuello Mainardi y que la próxima actividad será realizada en el mes de abril, donde se dará a conocer los nuevos exaltados Clase 2018 y 2019, los cuales se unirán a los ya inmortales.

Reveló además que luego se estarán reconociendo a los Latinos de Oro de ambas ligas de la temporada pasada en coordinación con MLB y por supuesto, la gran ceremonia y acto de exaltación, la cual está programada para ser realizada en la zona Este del país en el mes de noviembre del presente año.

Robinson Paredes, vicepresidente de la Fundación Punta Cana Deportiva, quien tendrá a su cargo la dirección operativa de la próxima Ceremonia Exaltación, ofreció los detalles de la nueva página web WWW.LATINBASEBALL.ORG, y expresó: “ iniciamos formalmente la cuenta regresiva a nuestro calendario de actividades para este año 2022, el cual desde ya nos augura muchos acontecimientos importantes con ustedes. Les invitamos a conocer más detalles en nuestro website y seguirnos en nuestras redes sociales donde estaremos reproduciendo información de intereses sobre “SFBL” 2022.

El acto contó con la presencia de personalidades del béisbol dominicano, como Héctor Gómez, Ellis Pérez, el presidente de la Federación de Béisbol Dominicano, Juan Núñez; Hilda Peguero, presidente de Circulo de Locutores Dominicanos y Jhon Seibel, presidente de Entrena, entre otras.

Acerca del Salón de la Fama de Béisbol Latino.

Desde la primera Ceremonia de Exaltación que se realizó el 29 de Mayo 2010 ´- CLASE 2010´, quedaron exaltados trece miembros de la lista de todos los latinos de Salón de la Fama de Cooperstown. Hasta la fecha se han inmortalizado 52 Exaltados Contemporáneos, 44 veteranos, 16 reconocimientos a Propulsores del Béisbol Latinos y no Latinos, entre otros premios especiales como Latino de Oro LN / LA, Premio Tom Lasorda, Premio Felipe Alou, Premio Rafael Avila, etc.

El Salón de la Fama del Béisbol Latino invita a toda la comunidad deportiva del béisbol en América Latina y con especialidad su sede, República Dominicana a seguir uniendo esfuerzos para exaltar y reconocer a grandes seres humanos que entregaron gran parte de su vida al deporte que une a más de una generación, el béisbol.

Relacionado