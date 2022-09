El Rubio Blondie espera llevar alegría a los fanáticos de los Gigantes tras 12 años fuera de la narración

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Era febrero del 2010 cuando el locutor deportivo Fernando Holguín, conocido como Rubio Blondie, fue suspendido “de por vida” en cualquier actividad propia del béisbol profesional dominicano, hecho que trascendió como un caso tendencial y que fue tratado en todos los periódicos, cómo él mismo admitió.

Sin embargo, para el afectado, fue algo más personal, a pesar de haber recibido el apoyo de la sociedad. “En realidad me creó situaciones difíciles, en término emocional, yo nunca sentí que había hecho nada, estaba involucrado en un escándalo y eso no me daba paz”, declaró ante una entrevista con El Nuevo Diario, agregando que desde entonces (hace 12 años), no ha ido a un estadio de pelota criolla y tampoco ha visto un juego.

Esto fue todo un cambio para Holguín, dedicado a la vida deportiva: pelotero cuando joven, a pesar de empezar siendo locutor de música durante 12 años (donde nació su apodo, en el 1986, en compañía de “Michael Miguel”), dedicó 10 años en las Grandes Ligas para narrar partidos de la costa del Pacífico en Estados Unidos y su primer trabajo en la liga con los Gigantes concluyó con solo 4 temporadas tras una sanción, sin su opinión haber sido “escuchada”.

El escándalo ha sido de carácter público en todos los medios, ya que en aquel entonces los Gigantes (donde era locutor) y el Escogido se enfrentaban en una serie final y las emociones se encontraban a flor de piel: en uno de esos partidos, Nelson Figueroa, por los Leones, subió al montículo, con el marcador 0-0 en el séptimo inning. Los cibaeños Wilson Valdez pegó un sencillo, mientras Alexis Casilla bateó un doble y ahí salió la frase del escándalo: “Aparentemente, amigos, a Figueroa le llegó su agosto”.

La frase hubiese desaparecido con los batazos si no fuera porque en aquel entonces el narcotraficante boricua, Figueroa Agosto, estaba siendo buscado en el país y era la noticia principal en las calles. De acuerdo a sus declaraciones, tres “colegas” de la Lidom no tomaron con buenos ojos aquella mítica frase.

“Y eso no le gustó a los que cogieron su cuerda, porque con el comentario que yo hice uní el apellido del pitcher con el nombre del narco, entonces ellos hacen una comunicación dando a entender como si yo estaba usando las transmisiones de la Liga para promover el narcotráfico”, declaró el hoy narrador de los Gigantes.

Holguín agregó que “el escándalo mío se da porque tres colegas fueron donde un presidente de equipo y le llevaron el expediente y solicitaron que pidieran mi suspensión, porque eso que yo había dicho había sido grave, ellos cogieron su cuerda”.

¿Pero qué es la cuerda para el locutor? Animar y hacer la alegría, había dicho. “Cuerda” era la herencia de narradores como Billy Berroa, Félix Acosta Núñez y otros más, quienes daban “vida, alegría y agilidad al juego”. El locutor de los Gigantes había visto como los sucesores habían perdido ese toque.

“Cuando tu estás en el play, el béisbol es cuerda, es alegría, es una frase, el béisbol no está muerto, entonces estos narradores eran demasiados formales, entonces yo comencé a romper ese molde, porque yo no tenía ninguna razón por tener malversación con el Escogido, porque yo te voy a dar un dato, la familia mía entera es escogidista”, admitió, con la sombra de una sonrisa, para luego decir que no siente remordimiento ni rencor contra nadie.

De hecho, el nativo de la capital admitió que su estilo fue ejemplo para muchos, desde jugadores que lo felicitaban por la manera en que narraba su juego, hasta propios locutores, como Franklin Mirabal, a quien recordaba cómo alguien que durante 10 años no narraba como hoy en día y tras el escándalo de él y del impacto que logró, cambió su esencia de juego, a pesar de que el de los Gigantes decía que a pesar de hacer su ‘show’, él sí comentaba los batazos, a diferencia del de Licey.

¿Por qué regresó?

El cuatro de agosto la Lidom levantó la suspensión de Holguín, tras 12 años fuera del terreno. La decisión causó un revuelo de comentarios en las redes sociales, en su mayoría, positivos, pero otros, se preguntaron por qué aceptó.

“Yo no tengo problemas con nadie”, dijo.

Con la intervención del cronista Jonathan Tiburcio, un “buen amigo”, el locutor se reunió con el presidente actual de la Liga, Vitelio Mejía, quien le dijo que hace mucho tiempo quería resolver la situación acerca de la sanción.

“El presidente (Mejía) me dijo que tiene dos opciones: hacer un juicio con los jueces de la Liga (…) que llevaría mucho tiempo, cuando viene a ver el año que viene todavía no se habrían podido reunir para conversar de eso, y la otra opción es: ‘tú tienes 12 años que no narra, yo daría eso como una pena cumplida, tú tienes una solicitud de suspensión, siquiera fue que la Liga te suspendió, la Liga le solicitó a los Gigantes una suspensión”, confesó.

Holguín comentó que dejó la decisión en manos del presidente, que con cualquiera de las dos estaría bien. Tiempo después, Rubio Blondie fue contratado y recibido por los Gigantes como locutor para la próxima temporada que inicia el 15 de octubre.

