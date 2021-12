El roquero Tom Petty, doctor en música a título póstumo en su natal Florida

Nacido en esa ciudad del centro de Florida, el cantante, músico y compositor (1950-2017), miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll desde 2002 y ganador de tres Grammys, se hizo conocido al frente del grupo Tom Petty and the Heartbreakers en los años 70 y como cofundador de The Traveling Wilburys, un grupo que unió a George Harrison, Bob Dylan y Ray Orbison en los años 80.

La Junta de la Universidad de Florida aprobó por unanimidad el pasado vienes la propuesta del preboste Joseph Glover de conceder a Petty un doctorado honorífico en música, según informaron medios locales.

Petty está considerado uno de los músicos “más distintivos e influyentes de los últimos 50 años”, dijo Glover.

“Su presencia sigue siendo significativa, como se ve por la abundante difusión de su música en la radio y la popularidad de eventos como la fiesta de cumpleaños de Tom Petty celebrada en Gainesville”, agregó.

“En el campus de la UF, la famosa (canción) I Won’t Back Down de Petty se ha convertido en un mantra en los eventos deportivos”, dijo Glover al fundamentar su propuesta.

Petty vendió más de 80 millones de discos durante su carrera y cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La última vez que actuó en su ciudad natal fue en 2006, cuando dio un concierto para conmemorar el 30 aniversario de los Hertabreakers (los rompecorazones).

En Gainesville se conserva un mural en una calle que ha servido como lienzo de arte público para estudiantes y residentes locales desde la década de los años 70 cuando Tom Petty y su banda aparecieron por primera vez en el radar musical nacional.