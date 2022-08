El novato Justin Lewis sufre una grave lesión de rodilla

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO.- El rookie de los Bulls Justin Lewis ha sufrido una lesión en su rodilla que podría tenerle de baja varios meses. Según asegura K.C. Johnson, periodista de la NBC, se teme que el alero haya sufrido una rotura en el ligamento cruzado anterior, aunque aún es necesario un diagnóstico final que confirme o no esta hipótesis.

Pese a ser un jugador bien valorado en términos generales, Lewis no llegó a ser seleccionado en el draft, pero alcanzó un acuerdo con los Bulls apenas unos minutos después de que terminara la ceremonia. En concreto, el ex de Marquette firmó un contrato dual con los de Chicago, con quienes disputó la Summer League de Las Vegas promediando 7,6 puntos y 4,4 rebotes. Sus condiciones atléticas hacen de él un perfil al que no cuesta imaginar en la rotación de un equipo de la NBA, pero necesita tiempo y trabajo para terminar de pulir sus habilidades.

Es esto lo que haría que, de confirmarse, esta rotura del cruzado sea tan terrible para él, pues le obligaría a frenar su calendario de trabajo y a mantenerse muchos meses al margen. Si bien a sus 20 años tiene aún tiempo para recuperarse al 100% y seguir creciendo como jugador, es innegable el revés que esta lesión supone a las puertas de su primeros pasos en el baloncesto profesional.

