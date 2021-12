 El rompecabezas al parecer electoral de Costa Rica y quienes está detrás de toda esta madeja. Reflexionemos

En Costa Rica todo parecía transcurrir normal quienes están preparados para que el oficialismo el oficialismo venza en las elecciones legislativas, rastro opositor con figura de oposición y unas fuerzas no oficial “amables” con los poderes de la república, tras haber sido intervenidas por organismos pro gubernamentales. Disfrazados de oposición por no participar en la contienda electorera, al considerar que su presencia disfrazada con piel de oveja, nos está destrozando el país en pedazos y no nos hemos dado cuenta al menos, eso parece, mientras acaban con el sistema Educativo de nuestro país, in culturizan nuestra sociedad y nuestra juventud para legitimar un sistema al régimen. Boicotear los comicios de la elecciones 2022 y dar carta blanca al gobierno, repitiendo el mismo error de 2018, donde no se de manera democrática y no se atiende ni se escucha al pueblo en sus reclamos, manejando arbitrariamente temas muy sensible de control de la sociedad mediante sus datos y no hay que mencionar de los que se trata todos los conocemos.

Hoy pretenden ser más selectivo en una campaña única en este siglo en nuestro país y muy polarizada con 27 partido político en el escenario en pleno siglo 21, histórico verdad,

Creo que las noticias del día de hoy 15 de Septiembre 2021, debe quedar en la historia, para la posteridad, creo que los Costarricenses ya no olvidan tan fácil los últimos casos de Corrupción y desgobierno que ha dado la vuelta al mundo, ya que no podemos decir somos ejemplo de un país democrático, porque somos ejemplo de corrupción institucionalizada.

Voy a volver a repetir las frases que dije en un artículo en el 2018.. SIENTO VERGUAZA AJENA POR LOS DERECHOS HUMANOS EN COSTA RICA. Esa son las palabras que suenan en los oídos de los ciudadanos ciudadanos de a pie y por qué no decir también de los habitantes de la calle que ya son por miles en todo el país y todos los ignoramos como si fueran también Costarricenses y por qué no hablar de privados de libertad que muchos cometen delitos debido a la pobreza que sufre el país y los queremos negar.

Como dijo, Nelson Mandela. El grado civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos. Como el mismo solía. Nadie conoce realmente como es una nación hasta haber estado en una de cárceles. En el caso de nuestro país sobra la pregunta.

O somos muy ingenuos o hacemos el juegos con ciertos profesionales y personajes tóxicos que en tiempos normales, con políticas publicas reales, seguro no se atreverían a asomar su rostro frente una cámara de ningún medio de comunicación, la realidad es que hay campañas de desinformación que es tierra fértil para oportunistas que insistan a la violencia y que lo hacen es incitar al odio y a la división de nuestra sociedad.

No permítanos un paso más a los enemigos de la paz social de este pueblo, que nace en una cuna de paz que se llama Costa Rica que debemos cuidar y preservar.

El futuro de Costa Rica para el 2022 estará en manos voto de las familias, las Mujeres y Jóvenes que son lo que van a decidir el rumbo de nuestra nación no en minorías. El pueblo soberana somos todos.

JOVENES Y MUJERES COSTA RICA ESTA EN MANO DE USTEDES MUJERES Y USTEDES JOVENES LA PATRIA LOS LLAMAS AL DEBER CUMPLIR. DECIDIRAN EN 2022 EL DESTINO DE LOS SIGUIENTES 100 AÑOS DE REPUBLICA INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANA.

Recordemos que el poder de los votos es el que decide quién será el Presidente del 2022 al 2026, y nosotros familias hombres y mujeres de este pueblo nobles daremos una lección de democracia de verdad sin izquierda ni derechas democracia a la tica, tenemos que analizar la situación por la que estamos atravesando, y no decidir por la opción del menos malo y el peor, ya esos tiempos y lemas pasaron su tiempo.

Yo haría una pregunta de rigor a nuestras actuales autoridades, que creen que sucedería si nuestros abuelos, biceabuelos harían si vuelven a regresar a nuestra tierra y se encuentran con la actual situación, la falta de ética, que se ha perdido la moral, la dignidad y los principios que ellos no heredaron, donde hemos permitido y hemos sido cómplices de que la minorías gobiernen nuestras tierras y nuestros destinos.

SABE SEÑORES NO ABOFETEARIAN Y MORIRIAN DE VERGÜENZA, VERGÜENZA DE VERDAD, POR LA DESHONRRA QUE HEMOS PERMITIDOS A VISTA Y PACIENDIA, PERO QUEDAREMOS EN LA HISTORIA COMO LA ULTIMA GENERACION QUE EL CREADOR DEFEDERIA.

SOLO POR EL DAÑO MORAL Y PSICOLOGICO QUE COMO PADRE ESTAMOS PERMITIENDO A LAS FUTURAS GENERACIONES, NUESTRA NIÑEZ, QUE LLEGAN AL MUNDO CON EL MÁS NOBLE Y FIEL OBJETIVO DEL CREADOR, LA CONTINUADAD DE NUESTRA RAZA O ESPECIE HUMANA. Dígase que acorde con la naturaleza.

Por Lic. Hermez González Álvarez

El autor es presidente Ejecutivo y Director Proyecto Inocencia Costa Rica

Fundación para la Defensora y Promoción de los Derechos Humanos

Costa Rica.

