El riesgo legal que puede afectar a las empresas

El riesgo legal podría definirse como la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento de la ley o algún error u omisión en contratos internos de la empresa muchas veces laborales con posibles sentencias desfavorables a futuro.

Las empresas que no cumplen con las normas o no pueden realizar una actividad comercial pueden verse afectadas legalmente, ya que no están autorizadas a llevarla a cabo y pueden enfrentarse a sanciones por parte del órgano regulador. En el sector asegurador es un requisito establecido por ley contar con un capital suscrito y pagado por un monto determinado y tener una licencia específica para operar, además solo le está permitido obtener beneficios por pago de comisiones de las aseguradoras, la omisión de este requisito acarrea sanciones por parte de la Superintencia de Seguros, como órgano regulador.

Otro ejemplo de riesgo legal es el crecimiento del teletrabajo, a partir de la pandemia. Con los nuevos lineamientos y resoluciones, las empresas deben contar con un plan para prevenir, evaluar y mitigar los nuevos riesgos a lo que se encuentran expuestas.

La gestión de los riesgos legales es clave en sectores muy regulados como el financiero, el incumplimiento de obligaciones legales y contractuales deben tener en consideración a los efectos de disponer de una matriz de riesgos, así como de un sistema de gestión que permita identificarlos, valorarlos y gestionarlos de forma adecuada.

Tipos de riesgos legales

Estos son los principales riesgos que las empresas deben gestionar de manera efectiva.

Corporativos : Son fruto de la naturaleza y estructura legal de la organización. Son los riesgos fiscales, los de responsabilidad civil, ausencia de documentación, etc.

: Son fruto de la naturaleza y estructura legal de la organización. Son los riesgos fiscales, los de responsabilidad civil, ausencia de documentación, etc. Riesgos de activos : Tienen que ver con la protección del valor de los activos tangibles e intangibles.

: Tienen que ver con la protección del valor de los activos tangibles e intangibles. Los riesgos legales contractuales : Son riesgos asumidos voluntariamente por la firma de contratos, errores en los contratos, incapacidad de la empresa de cumplir lo pactado, cancelación de contratos, etc.

: Son riesgos asumidos voluntariamente por la firma de contratos, errores en los contratos, incapacidad de la empresa de cumplir lo pactado, cancelación de contratos, etc. Riesgos de litigio: Disputas en tribunales, demandas, conducta de empleados.

En nuestro próximo articulo estaremos abordando otros tipos de riesgos.

Por: Pedro J. Clisante

