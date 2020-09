El retiro de los atletas, cuando decir adiós

Despedirse es difícil en cualquier situación y circunstancia, y más si llevamos más de 15, 20, 25 y hasta 30 años en el ejercicio de un oficio por el que se ha trabajado tanto por conseguir el máximo nivel y que le da ese sentido especial a nuestra vida.

Generalmente, el profesional del deporte se retira por dos razones: porque ha perdido capacidad de trabajo y no es capaz de elevar el nivel; y porque sufre alguna lesión, en la mayoría de los casos de tipo articular, muscular y óseo.

Cuando un deportista de élite finaliza su trayectoria profesional debe comenzar una nueva vida desde el punto de vista familiar, social y económico. Se trata de un giro drástico, aunque lento y nada sencillo. Por ello es conveniente que durante los años de esfuerzo, disciplina y sacrificio que exige su deporte, se vaya preparando y planificando para su posterior retirada, que llegará en torno a los 30 o 35 años, dependiendo del deporte.

La retirada es la etapa final de un deportista, y una de las más difíciles de aceptar. En algunos casos, algunos dejan la actividad física, pero no la psicológica y se siguen creyendo parte de un ambiente al cual ya no pertenecen.

Si nos ponemos en su lugar resulta bastante difícil pensar que debes despedirte de algo que siempre ha sido parte de tu vida, si yo como atleta solo soy por lo que he realizado en mi carrera deportiva, si las personas me reconocen sólo por mis medallas y logros, si ya no me encuentro participando de las competencias donde los obtuve, ¿ahora quién soy?, esa debe ser la pregunta más dura para estos profesionales del deporte.

Expertos del área de la psicología definen la situación de retiro como una “doble muerte”. Se dice que las figuras deportivas mueren dos veces: la primera de ellas es cuando se retiran. El no saber con certeza a qué se van a dedicar después, el estar desvinculados de su núcleo familiar y social, el no tener una titulación académica, o el simple hecho de sentir que ya nunca volverán a estar al nivel físico al que llegaron, generan una incertidumbre que, al transformarse en ansiedad con el tiempo, puede llegar a ser fatal.

El momento del retiro es un duelo. Estar en duelo significa darse cuenta que hay algo que ya no va a estar más. No tiene que haber fallecido una persona para estar en duelo; los duelos se producen cuando alguien o algo que estaba o era, ya no está o ya no es. El duelo tiene que ver con lo irremediable, con lo que ya no vuelve, con no poder dar marcha atrás. Por eso, la forma en que la persona se sitúe frente a su retiro, en especial en el caso de la alta competencia, estará determinada mayoritariamente por la manera que ha encarado su carrera deportiva previa y con el espacio que esa vida deportiva ocupa en la identidad que ha construido esa persona.

Innumerables son los casos de atletas profesionales que les cuesta decir adiós, y no es para menos, llega además el juicio de los que no se ponen en su lugar diciendo frases como “está acabado”, “ya no da para más”, “debería respetar el juego”. A veces hacemos estas afirmaciones con ligereza, sin tomar en cuenta que uno de los momentos cruciales en la vida de un deportista es la hora del retiro.

Desde mi punto de vista cada deportista se debe retirar a la edad que quiera o que pueda, lo que está claro es que un deportista profesional lo que tiene que retirarse es a la edad en la que ya no pueda dar el máximo nivel.

A veces nos cuesta ponernos en el lugar del otro y pensar en lo difícil que es ponerle fin a los desafíos y los sueños de la carrera de un atleta y entender las dificultades que el retiro trae consigo.