El renacimiento del imperio, de aliado incondicional a enemigo coyuntural

Imperialismo es una doctrina, conducta, tendencia o sistema de aquellos regímenes que desean expandir su dominio hacia otros territorios a través de la fuerza (militar, política, diplomática o económica).

Un Estado imperialista, desea imponerse sobre otros países y ejercer su control. Son naciones con gran fuerza y no dudan en utilizarla, directa o indirectamente, sobre los más débiles. Esta definición describe el comportamiento de EE. UU quien nos convirtió de aliado incondicional a enemigo coyuntural.

Una de las características principales del imperialismo es esa: extender su dominio sobre países cuya economía tiene dependencia total o parcial, lo que debe alertarnos, en porqué no hemos hecho nuestra tarea como nación libre, para que esa dependencia sea cada vez menor y más equilibrada, por lo menos en cuanto a lo económico, sin la excusa del tamaño de nuestro territorio, porque existen países con menos territorio y recursos naturales que nosotros y son potencias económicas y tecnológicas.

La responsabilidad de eliminar los déficits sociales y agotar una agenda de desarrollo económico y social integral, nunca se le puede delegar a otra nación. Debemos fortalecer nuestra economía para tener la soberanía de fijar posiciones de Estado en los temas fundamentales de la nación, como los flujos migratorios de ilegales que penetran en nuestra nación desde Haití.

Antes los imperios imponían su agenda por la vía de la invasión y la fuerza militar, como lo hizo EEUU antes de lo que podría llamarse la decadencia norteamericana. Cuando se producen las independencias que declaran la libre determinación, el dominio se iba a transformar y ahora se hace por la vía de las relaciones internacionales y los Tratados de Libre Comercio, utilizando las agendas de los organismos internaciones y multilaterales dependientes del financiamiento de EE.UU.

En su libro el Pentagonismo, sustituto del Imperialismo, Juan Bosch establece que las políticas diseñadas por los imperios para intervenirlos ahora las asume el Pentágono de USA, lugar donde reside la principal fuerza militar.

Es un hecho incuestionable que USA ha tenido un comportamiento imperialista desde su formación, especialmente a lo largo del S.XX, y ante la emergencia de China y su plan de conquistar aliados en la región, ha resurgido quieriendo reivindicar su posición de Imperio dominante.

Los países que no aceptan las imposiciones de quienes poseen el poder imperial pagan por ello como ha hecho EE.UU con República Dominicana, convirtiéndonos de aliado incondional a enemigo coyuntural, por ejercer nuestro soberano derecho de repatriar a todos los haitianos indocumentados y no aceptar las presiones de la comunidad internacional y de manera especial de USA, para flexibilizar nuestra política migratoria, e incluso establecer en territorio dominicano campos de refugiados haitianos.

Estados Unidos pidió a la ONU apoyar la intervención militar en Haití, pero sugirió buscar un tercer país sustituto para que acogiera campos de refugiados haitianos y así no se fueran a su país. Esa propuesta se le hizo a República Dominicana quien se negó a aceptar refugiados haitianos.

– Una vez República Dominicana se negó entró el mar:

– Embajada de Estados Unidos emite comunicado diciendo que RD maltrata ciudadanos norteamericanos de piel negra por confundirlos con haitianos.

– UNICEF afirma se han deportados cientos de niños solos hacia Haití.

-Y el último tiro de gracia fueron las sanciones al Central Romana Corporation, con la exportación de azúcar y sus derivados a Estados Unidos, a través del siguiente comunicado:

«Los Estados Unidos están comprometidos con la protección de los derechos humanos, a la vez que promueve un mercado global justo y competitivo. Hoy la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos ha emitido una prohibición de importación en los Estados Unidos de productos de azúcar de la Central Romana Corporation, compañía estadounidense, basada en información que indica razonablemente el uso de trabajo forzoso en sus operaciones. Nadie debería tener que trabajar en condiciones injustas y las empresas que siguen las reglas no deberían tener que competir con las que no las siguen».

El azúcar ha sido un sentido de chantaje por ser nosotros un país cuya economía en algún momento dependió de la industria azucarera. Esta no es la primera vez que Estados Unidos veta el azúcar nuestra pues ya lo hizo como represalia cuando se perpetró el atentado contra Rómulo Betancourt en Venezuela y se le atribuyó a Trujillo.

Además, en la década de los ochenta decidieron comenzar a fabricar su propia azúcar y dejar de comprárnosla a nosotros. Es cierto que hubo una fuerte crisis, pero supimos sortearla.

Es cierto que desde la industria azucarera había una cultura de explotación, pero eso se superó hace mucho tiempo.

Luego vino el modelo de sustitución de importaciones en los años 70 y 80, la reconversión tecnológica, dimos el salto del sector primario (producir materia prima) al sector terciario, a una economía de servicio. Lo que significa que nuestra economía ya no depende exclusivamente del azúcar.

Mi recomendación es unirnos todos los sectores, el liderazgo político, empresarial, las iglesias, las juntas de vecinos y la sociedad en su conjunto en apoyo al presidente de todos los dominicanos, esto no se trata de si usted votó por Abinader, si pertenece o simpatiza por el partido de gobierno, República Dominicana no tiene mañana, y quienes apuestan a que el gobierno fracase en este tema, para capitalizarlo políticamente, dejan de lado que quizás no tengamos mañana y perdamos la patria.

En esta coyuntura histórica, de grandes tensiones y ataques a nuestra nación, no podemos politizar internamente el tema haitiano, no se puede tratar de sacar provecho político de esta situación, cuestionando y debilitando al Gobierno dominicano.

Es el momento de mostrar de qué está hecho nuestro liderazgo, no podemos ceder ante las presiones de Estado Unidos, ellos tienen sus intereses y su agenda en la región y de manera concreta en Haití, pero la República Dominicana, tiene su agenda y es fortalecer nuestra autodeterminación y soberanía.

No podemos ceder, nosotros sin Haití podemos vivir, pero Haití sin nosotros se termina de hundir.

Relacionado