El regreso de Robert Williams con los Celtics podría retrasarse hasta 2023

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- Los Boston Celtics afrontarán una primera mitad de temporada bastante complicada. De acuerdo con una información del periodista de The Athletic, Shams Charania, Robert Williams no regresará a la disciplina del equipo hasta superado el ecuador del curso.

El pívot, quien continúa recuperándose de un procedimiento artroscópico en su rodilla izquierda, recibió una inyección de plasma rico en plaquetas en dicha zona este lunes para impulsar la recuperación de la misma. Sin embargo, esta nueva actualización rompe con las previsiones iniciales, que establecía su proceso de rehabilitación entre las ocho y las doce semanas.

En el mejor de los casos, Williams estaría disponible para el partido en casa del 11 de enero contra los New Orleans Pelicans, el cual marcaría el primer compromiso de la segunda mitad de la temporada. No obstante, desde el The Boston Herald, el periodista Steve Hewitt señala que los Celtics no han modificado el cronograma de recuperación inicial.

Williams entrará este curso en el primer año de su contrato por cuatro temporadas y 54 millones de dólares que firmó en agosto de 2021. Su salario está fijado en 10,9 millones de dólares, pero esta cantidad incluye varios bonus por un valor de 1,3 millones entre los que se encuentra el jugar al menos 69 partidos de regular season.

En cuanto a los Celtics, se las tendrán que arreglar durante la ausencia de Williams con el apoyo conjunto de Al Horford, Grant Williams, Blake Griffin, Luke Kornet y Noah Vonleh.

