El regreso de Nacho y los corridos tumbados marcan los estrenos musicales

El Nuevo Diario, Miami.- El regreso del cantautor venezolano Nacho y los corridos tumbados, el nuevo género dentro de la música regional mexicana, dominaron los estrenos musicales esta semana, que también incluyen una colaboración de Thalía y Farina. Nacho regresa a la música con “La buena” después de estar ausente desde el inicio de la pandemia.

Se trata del primer sencillo del artista tras presentar el disco “Uno” y “Raro”, su canción con Jesús “Chyno Miranda”, ex compañero en el dúo Chino & Nacho.

Por su parte, Natanael Cano se convirtió esta semana en el primer artista del regional mexicano en “The Tonight Show”, uno de los programas más importantes de la televisión en inglés de Estados Unidos.

También sacó “El mini Barbie”, su primer sencillo desde que su casa disquera, Rancho Humilde, se asoció con Warner Music. “Tiran tierra” es la nueva canción de Danny Felix, quien con Cano es uno de los padres de los corridos tumbados y se prepara para sacar un disco dedicado al género.

“Ten cuidao” es una de las colaboraciones de Thalía y Farina, que también tienen con Sofía Reyes un programa en Facebook Watch llamado “Latin Music Queens”. “La nota”, un reguetón tradicional de Manuel Turizo, Myke Towers y Rauw Alejandro, mantiene el tono y las letras de los inicios del “boom” del género.

“Un Telegrama” es el primer sencillo de La Mariseoul en su aventura independiente.

La cantante del grupo La Santa Cecilia sacó esta semana su disco “La Marisoul and The Love Notes Orchestra” Vol. 1. El movimiento del freestyle en español tiene su primer disco en colaboración, “The Freestyle EP Vol. 1”.

El primer lanzamiento fue “Negocio”, del artista argentino Ecko. El rapero venezolano Akapellah, también está en el disco de freestyle, editado por Universal Music Latina, y lanzó su tema “X.A.N.A.X”.

Becky G, Tyga, Reykon y Maluma unieron sus voces en la nueva versión de “Latina”, el remix más importante de la semana. “Demasiadas mujeres”, lanzado por su autor con un artístico video, es el nuevo sencillo del español C. Tangana.

En inglés, los principales estrenos musicales de la semana fueron: Bebe Rexha y Doja Cat con “Baby I´m Jelous”, la primera colaboración entre las dos grandes estrellas de TikTok. “Shot in The Dark” es el nuevo sencillo de ACDC, con apuesta a la nostalgia por el rock duro. Con “Not A Pop Song”, Little Mix entrega el tercer sencillo de su próximo disco “Confetti”, el sexto álbum de estudio de la banda femenina.