El regreso de Donovan Mitchell se dilata hasta playoffs3

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL. Cuando Donovan Mitchell cayó lesionado se produjo un susto generalizado. Horas después, al conocerse que no había daño estructural en su tobillo derecho, el alivio superó al anterior sobresalto. Sin embargo, el paso de las semanas está demostrando que la alegría debía ser comedida, ya que según ha hecho oficial Utah, su estrella tampoco jugará los tres últimos encuentros de temporada regular y será evaluado nuevamente justo antes del inicio de los playoffs.

La situación no es preocupante, pero tampoco halagüeña. Al principio se habló de una ausencia de varios partidos, pero ese toque de indefinición respecto a su vuelta se ha ido convirtiendo en semanas (ya un mes). Además, ya es la tercera vez que se asegura que tras un último examen físico su retorno se posterga otra semana.

Probablemente estemos ante un caso de precaución extrema por parte del que es por ahora mejor equipo de la temporada, pero aun en ese caso las dudas siguen ciñéndose sobre los Jazz. Si Mitchell está listo para la primera ronda de playoffs –así debería ser–, ese ‘listo’ irá acompañado de una prolongada ausencia que le pude haber dejado fuera de ritmo, y ya sabemos que en postemporada cualquier desliz se paga caro. Obvio que los de Salt Lake City basan gran parte de su fortaleza en el colectivo, pero en momentos decisivos el acierto o error de Mitchell, quien promedia 26,4 puntos y 5,2 asistencias este curso, será determinante.

La cuestión es que los problemas de los Jazz no acaban con su escolta. Mike Conley, un jugador propenso a pequeños problemas físicos, no estará sobre la cancha el miércoles ante Portland, lo que supondrá que se pierda su noveno partido consecutivo. El base sigue lidiando con dolor en el tendón de la corva. Sí, Utah no parece llegar en su mejor momento a este final de campaña.