El reformismo como reflejo del futuro partidario

Aunque muchos ya ni se acuerden, el partido político que mas tiempo ha ejercido en poder después de la dictadura de Trujillo, ha sido el Partido Reformista, que con su líder el Presidente Joaquín Balaguer, ha gobernado 22 de los 52 años que cumplirá nuestro proceso democrático el próximo 1ro de julio del presente año 2018.

El resto se divide entre el Partido Revolucionario Dominicano, con 12 años, y el Partido de la Liberación Dominicana que cumplirá 20 años al finalizar el presente mandato del Presidente Danilo Medina el 16 de agosto del año 2020, que en aritmética simple significa que el PLD estaría en la obligación de ganar las próximas elecciones para romper el récord del PRSC, hasta ahora el partido mas exitoso de la historia política nacional.

Desde su conversión del movimiento de apoyo a Balaguer llamado Acción Social a Partido Reformista en los años 60, pasando por su reorganización ideológica después de la perdida electoral de 1978, que lo convirtió al social cristianismo, este partido siempre contó con una fuerza electoral que lo hizo competir por los primeros lugares en cada elección donde participó.

Es mas, el PRSC que organizó Donald Reid Cabral replicando la estructura de la Junta Central Electoral, que es lo mismo que decir un organismo de base responsable de cada mesa electoral, fue un ejemplo a seguir por partidos como el PLD, que no entendieron hasta tener una relación intima con los reformistas cual era la metodología que le permitía ganar elecciones.

Entonces si este era el partido mas organizado, el que se supone tenia los hombres y las mujeres mas experimentados en el manejo del Estado, si contenía en sus filas a lo mas representativo de las clases conservadoras nacionales, que todos sabemos son la mayoría del país, ¿no podría su situación actual ser tomada como ejemplo de lo que le espera a los partidos tradiciónales dominicanos?.

No nos llamemos a engaño, el llamado sistema de partidos políticos tradicional esta siendo cuestionado por todos lados, y mas que eso, crece un rechazo generalizado a la política y los políticos, sobretodo de parte de esas nuevas clases medias que se han creado con el crecimiento económico de los últimos años, y la juventud que no tiene las referencias históricas que se pretenden eternizar en siglas que significan poco para los que son ya mayoría del electorado.

La verdad es, que el color ¨colorao¨, la figura de Balaguer y el apellido socialcristiano del PRSC, ya no significan nada para los que no vivieron los años de gloria de ese partido, no fueron partícipes de sus luchas por llegar al poder y ni siquiera son capaces de distinguir en nuestra geografía lo que muchos llaman ¨el legado de obras¨ construida durante sus gobiernos.

Pero algo mas, por la falta de participación en el debate nacional, ausencia de ideas innovadoras, perdida de vigencia por ausencia o cansancio para realizar el trabajo político, los llamados ¨dirigentes reformistas¨ no se han dado cuenta de que la población ya no los conoce y perdieron el don de dirigir gente, que se supone es lo que hace un ¨diri-gente¨.

Entonces ese partido político se convirtió, al ir perdiendo el contacto con la población, y dejar se ser representativo de fuerzas muy definidas en el escenario nacional, en un proyecto cada vez mas aislado de la realidad y un espacio para satisfacción de ambiciones personales antes que plantearse ser intermediario de las propuestas de solución a los problemas colectivos.

Este fin de semana por ejemplo, se realizará una ¨asamblea¨ que busca revertir la nulidad declarada por sentencia por el Tribunal Superior Electoral, de otra que realizaron en el mes de septiembre del pasado año, solo que para garantizar su reelección en el cargo, quien funge de presidente del PRSC, excluyó del padrón oficial depositado en la JCE a mas de la mitad de los delegados, e incluyó a cerca de 600 para lograr una mayoría acomodada a sus intereses.

Es decir, como yo firmo y ¨hago lo que me da la gana¨, tengo ¨patente de corso¨ porque a mi me luce todo, quito y pongo a quien y quiera del padrón, porque al final soy yo mismo el que me sirvo de arbitro de mi propia asamblea, me reelijo porque yo soy el jefe, y quito y saco a mi voluntad porque nadie me va a supervisar.

Pero por otro lado, el otro grupo que adversa a quien se cree dueño y señor del reformismo, realizará una reunión el día anterior, es decir el sábado, para anular con anticipación el montaje que realizó el que dice ser presidente del PRSC, lo que significa que el lunes, después de todo este barullo, tendremos el mismo conflicto que hemos visto en las paginas de los periódicos por mas de dos años, y volveremos al punto de partida.

¿Cree alguien en su sano juicio que a un estudiante universitario, obrero de la construcción, profesional en ejercicio, campesino productor de frutos o legumbres o a cualquier dominicano con deseos de trabajar y progresar en su país, le importa algo lo que ocurra con el reformismo y los que dicen ser sus dirigentes?

La respuesta es mas que obvia, para nada importa a la inmensa mayoría de los dominicanos lo que ocurra en ese partido político, y ni siquiera lo que pasa en los demás, que se desgastan e luchas estériles hacia lo interno, mientras esas nuevas clases medias y los mas jóvenes de la sociedad exigen una calidad de la democracia que nuestras agrupaciones políticas no están en capacidad de crear.

En el mundo desarrollado se extiende una tendencia a la negación de los partidismos tradicionales y la sustitución por proyectos bizarros, mezcla de ideas fascistoides y populistas, que inexorablemente llegará a nuestra región, es mas, en tres de las cuatro economías mas grandes del subcontinente latinoamericano habrá elecciones este año, y los augurios para los partidos gobernantes no son los mas auspiciosos.

En Brasil todavía no se visualiza una opción ante el impedimento de Lula, y aunque este fuera habilitado, se duda que llegara a la mitad mas uno de los votos:; en Colombia el candidato oficialista lucha por subir en las encuestas para clasificar para la segunda vuelta; en Mexico Lopez Obrador encabeza ampliamente las simpatías, situación que aterroriza a los empresarios de ese país.

Esto es como una epidemia que va desde los partidos de gobierno, infecta también a las agrupaciones que representan la oposición, es decir, afecta a todos los políticos, y de ahí a un cuestionamiento de la democracia como sistema y la apuesta a opciones fuera de los partidos tradicionales solo hay un paso, después de todo la democracia no puede ser solo ir a votar cada cuatro años, sino un sistema que de respuesta a las crecientes necesidades de los grupos que van surgiendo en un mundo cada vez mas cambiante.

Da pena escuchar como algunos, tan desfasados que solo saben mirar hacia atrás, hablan de la ¨fortaleza¨ del sistema de partidos políticos dominicanos y la necesidad de preservarlo para el futuro porque de eso depende nuestro sistema democrático, pueden ser ilusos o mitómanos, porque esa no es la realidad actual en la República Dominicana.

Veamos: al PRD le declararon no valida su ultima convención y anda por los lados del Tribunal Constitucional; el PRM celebró unas primarias cerradas para la elección de autoridades y tiene dos meses dando datos sin presentar una sola acta, si los que están haciendo reclamos de violación de sus derechos a lo interno llevan su caso al TSE, lo mas seguro es que también será anulado el evento eleccionario por fallas graves y violación a la ley.

El PRSC saldrá de nuevo con aun conflicto interno de lo que planea realizar este mismo fin de semana, y el PLD nos siquiera fue capaz de discutir y llegar a un acuerdo interno sobre un solo articulo de la ley de partidos, y mantiene una pugna publica inimaginable en esa organización en otras épocas no tan lejanas.

Y ni hablar del resto de los partidos políticos dominicanos, gobernados por presidentes eternos, familias completas, los mismos nombres desde hace muchos años sin siquiera guardar las apariencias de alguna rotación en quienes lo encabezan, lo que quiere decir que en la practica no existen y solo se reúnen como grupo político para levantar las manos en convenciones arregladas de antemano cada cuatro años.

¿Este desorden es lo que se defiende con tanto énfasis? ¿O será el deseo de volver a épocas pasadas que lamentablemente para los nostálgicos no volverán?, si las cosas siguen como van, todos terminaran como los reformistas de la vieja guardia, viviendo de pasadas épocas de gloria.

Por Humberto Salazar

