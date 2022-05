El rector de la UNEV participa en Emalca RD 2022

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El rector de la Universidad Nacional Evangélica (UNEV), Juan Guerrero Ávila, participó en la apertura de los trabajos de la Escuela de Matemática de América Latina y del Caribe (Emalca RD 2022), evento que se realiza de forma presencial en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Guerrero Ávila habló a asistentes de más de diez países de América Latina, y lo hizo como máximo representante de la UNEV, una de las academias co-auspiciadoras del evento, que se extenderá hasta el próximo 10 de junio y donde se discutirán temas relacionados.

Estuvo acompañado en este cónclave internacional de la doctora Libia Alcántara, decana de la Facultad de Humanidades, el doctor Luis Manuel Castillo Cobas, director de Postgrado, y Greisy Paola Morillo, del equipo de investigación de la academia en Santiago de los Caballeros.

Entre las entidades que participan en esta versión figuran: Unión Matemática de América Latina y el Caribe (Umalca), el Mescyt, Centro International de Mathématiques Pures et Appliquées (CIMPA), Mathematical Council of the Américas (MCofA), Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Instituto de Matemática (Instmat), Isfodosu, Red Matemática (Gracia), y la Sociedad Matemática de República Dominicana (Somaredo).

¿Qué es la Emalca?

Las Escuelas de Matemática de América Latina y del Caribe (Emalca) es una iniciativa de la Unión Matemática de América Latina y el Caribe (Umalca).

Su objetivo principal es el de contribuir al desarrollo de la Matemática en todas las regiones del continente, poniendo a los jóvenes estudiantes en contacto con temas relevantes de interés actual y estimulando a los más destacados a continuar estudios de postgrado.-

