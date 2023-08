El Real Madrid de Vinícius arranca con el nuevo Santiago Bernabéu en el horizonte

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- El Real Madrid arranca LaLiga EA Sports este sábado con un clásico de la competición, visitando al Athletic Club en San Mamés, en el que será el primer partido oficial sin el líder de los últimos años, el francés Karim Benzema, por lo que el brasileño Vinícius Junior tomará el relevo en un equipo en el que el técnico italiano Carlo Ancelotti cambió el sistema mientras el nombre del francés Kylian Mbappé sigue presente.

Además, esta temporada 2023-2024 será histórica para el club más allá de lo que pase a nivel deportivo, ya que se producirá la inauguración del nuevo estadio Santiago Bernabéu.

Tras unas obras de remodelación y modernización que arrancaron en mayo de 2019 y que sufrieron retrasos debido a la pandemia del coronavirus y la invasión rusa a Ucrania, se espera la gran fiesta de inauguración para el 23 de diciembre.

Esa es la fecha marcada en el calendario madridista para llevar a cabo el gran evento de presentación en un acto que irá mucho más allá del fútbol, como está planificada que sea su vida útil los 365 días del año. Desde el concierto de Taylor Swift en mayo a partidos de NBA, NFL, congresos… el nuevo Santiago Bernabéu como punto neurálgico de la ciudad.

Y para poder cumplir con dicho plazo, el Real Madrid volverá a disputar sus tres primeros encuentros de Liga fuera de casa y así alargar el periodo sin partidos para no tener que adaptarlo cada semana -o cada tres días- para la disputa de estos.

NUEVO BERNABÉU, ¿NUEVO GALÁCTICO?

Por tercer año consecutivo, el nombre de Kylian Mbappé y su posible llegada al Real Madrid está marcando la rumorología. En 2021 el desenlace no llegó hasta el 31 de agosto, cuando el París Saint-Germain rechazó 200 millones de euros por su estrella. En 2022 se solucionó antes, cuando el galo renovó con el PSG hasta 2025 en vez de recalar como agente libre en el conjunto blanco.

Una fecha, 2025, que parecía separar los caminos de Mbappé y el Real Madrid durante un tiempo, pero no ha sido así. En realidad, el delantero firmó hasta 2024 con opción a renovar una temporada más. No ha querido hacerlo y por ello el PSG quiere venderle para que no se vaya gratis, o volver a convencerle para que renueve -algo que parece estar lejos de ocurrir-.

Y mientras Mbappé está apartado por el club, el conjunto blanco se mantiene a la espera. Agazapado.

Carlo Ancelotti rehuye el tema, pero los jugadores le abren las puertas. Rodrygo Goes dijo que le gustaría jugar con él y subió una foto juntos el sábado; Vinícius y MIlitao dejaron un “esperemos que venga, ojalá que sí” en una videollamada con Juni Calafat, ojeador y hombre fuerte en el club.

En un Real Madrid que se movió pronto en el mercado, con el inglés Jude Bellingham que parecía ser la gran inversión del verano, Mbappé sería la guinda para la plantilla y para el estreno del Santiago Bernabéu; pero, de momento, sigue en París.

VINÍCIUS ES EL LÍDER

La salida por sorpresa del francés Karim Benzema al fútbol árabe dejó al Real Madrid sin su líder. Y sin, en una ‘mala’ temporada por la falta de continuidad, sin 31 goles y seis asistencias. Un hueco como gran figura ofensiva que ya llenó por momentos Vinícius la pasada temporada; pero que en la que arranca este fin de semana lo será de forma indiscutible.

Tras dos temporadas con al menos 20 goles y 20 asistencias cada una, ‘Vini’ se hizo grande. Ahora luce el ‘7’, uno de los dorsales con más historia dentro del club, y su responsabilidad es mayor.

En la gira por Estados Unidos fue el más aclamado, una situación que, vistos los antecedentes, no se repetirá en muchos campos de España. Los episodios de racismo, en especial el ocurrido en Mestalla en las últimas jornadas, le persiguieron durante la pasada temporada.

Abanderado contra el racismo, que encuentre la estabilidad extradeportiva le ayudará en su juego. A la vez que aún necesita dar pasos en su aprendizaje de contenerse en las protestas cuando recibe faltas para no irse mentalmente de los partidos. Ahora, con el ‘7’, su exposición y exigencia como líder madridista será mayor.

NUEVO ESQUEMA: DUDAS Y CERTEZAS

Ancelotti inició la pretemporada queriendo cambiar el 4-3-3 ó 4-4-2 en línea habituales al 4-4-2 con rombo en el centro del campo. La llegada de un talento con Bellingham y la ausencia de un ‘9’ de talla mundial tras la salida de Benzema -aunque llegó cedido Joselu Mato, del cual, de momento, se espera que sea un recurso- le hizo querer cambiar la dinámica de su equipo.

Además, el contar con ocho centrocampistas en la plantilla le abre un abanico de posibilidades. El alemán Toni Kroos y el francés Aurelien Tchouaméni se disputan la posición de pivote, con características bien diferentes, en un centro del campo en el que Bellingham y el galo Eduardo Camavinga han sido titulares en los cuatro partidos de pretemporada, lo que les hace partir de cara a San Mamés con más opciones de salir de inicio en el primer partido oficial.

El uruguayo Fede Valverde y el croata Luka Modric se disputarían el otro lugar en el rombo; mientras que el español Dani Ceballos y el turco Arda Güler están lesionados.

En ataque, ‘Vini’ y Rodrygo son fijos, a la espera de lo que pueda ocurrir con Mbappé, en un ataque que genera ocasiones, pero que le falta gol. En los dos últimos encuentros de pretemporada, contra Barcelona y Juventus, el Real Madrid disparó en 52 ocasiones, cinco tiros al palo, incluyendo un penalti, incluídos; y solo marcó un tanto.

Además, en defensa sigue encajando con facilidad, como le ocurrió la pasada temporada, en una de las claves que Ancelotti señaló en su análisis de no haber podido competir por el título de liga hasta el final.

El Real Madrid volvió de Estados Unidos tras encajar ocho goles en cuatro partidos. Dos de media por noche. Solo dejó su portería a cero en uno, contra el Manchester United. Falta de “concentración, actitud y colocación”, señaló el técnico. Y no de efectivos en un Real Madrid que cuenta con dos jugadores de nivel por cada puesto, con la incorporación de un Fran García para el lateral izquierdo que da tranquilidad a Ancelotti para poder cubrir con normalidad las ausencias por lesión de Ferland Mendy; como ocurrirá en el inicio de Liga.

Un estreno que llegará el 12 de agosto a las 21:30 horas en San Mamés y que marcará el inicio de la era ‘postBenzema’ en la que los jóvenes se van imponiendo.

