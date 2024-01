El rapero Sean ‘Diddy’ Combs no asistirá a los Grammy 2024 tras las denuncias de abuso sexual

Sean ‘Diddy’ Combs en 2004.

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL. – Tras una serie de denuncias por abuso y agresión sexual a fines de 2023, el magnate rapero Sean ‘Diddy’ Combs sigue sufriendo las consecuencias de sus actos, por lo que se perderá la noche más importante de la música.

Así lo ha confirmado esta semana a través de su representante, quien dijo a The Hollywood Reporter y Page Six que el cantante no asistirá a los premios Grammy 2024 a pesar de estar nominado por su último trabajo, The Love Album: Off the Grid, que significaba para él un triunfal regreso a la música.

Combs está nominado al Mejor Álbum de R&B Progresivo por su quinto álbum de estudio lanzado el pasado 15 de septiembre, que contó con la participación de estrellas como Busta Rhymes, Mary J. Blige, Babyface y muchos más. Diddy llevaba más de una década desaparecido del ámbito musical, dejando en suspenso la creación de material discográfico.

“Pasé por muchas cosas en la vida y luego, un día, recibí ese llamado de Dios. Él dijo: ‘Es hora’”, recordó en una entrevista reciente. Esta era una oportunidad para que Combs celebrara su retorno a la mayor entrega de premios de la música, los Grammy, después de casi dos décadas. La última vez que compitió en la gala fue en 2004, cuando apenas se acababa de crear Facebook como red social.

