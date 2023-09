El queso más caro del mundo es hecho de leche cruda de vaca y cuajado en cuevas

Por: Yamelle Hernández

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El queso llamado El Cabrales es uno de los quesos más caros de todo el mundo y de los de apariencia menos usual también. Con orígenes en España, específicamente en el Principado de Asturias, al comienzo era elaborado a partir de la leche de dos ordeños, es decir, la extraída tanto por la mañana como por la noche.

En la actualidad, el proceso es industrializado, requiriendo solo la mezcla de varios tipos de leche (vaca, cabra y oveja) o solo la cruda proveniente de la vaca.

Lo curioso de este queso no se detiene en sus ingredientes, sino en el desarrollo de su creación. A parte de que se le añade el cuajo del animal tras haberse calentado la leche a la temperatura exacta necesaria, que se rompe la cuajada, se llenan los moldes colocándolos en unas tablas de madera y se deja secar durante varios días, para luego ser llevado a madurar a las cuevas naturales que se encuentran en los Picos de Europa.

Dichas cuevas mantienen una temperatura de entre ocho y 12 grados y otorga un 90 % de humedad, lo que causa que se produzca un tipo de hongo llamado penicillium y es justamente es microhongo lo que le brinda un aspecto mohoso al queso El Cabrales. Además, como en estas cuevas existe una alta propagación de arañas, impide que se llene de moscas y que el queso pueda tener su correcta maduración que tarda entre 3 o 4 meses.

Pese a que este queso tiene sus propias malas percepciones, este no se elabora entre estiércol y mucho menos contiene gusanos ya que el moho sale de forma natural. Cabe destacar que El Cabrales no solo es popular por lo anteriormente mencionado, sino por sus propiedades como la prevención de enfermedades de los huesos (osteoporosis), ayuda al crecimiento de las uñas y el cabello, aporta vitaminas (A, B5, B7, B9, B9, B12, C, D, E y K), minerales, nutrientes y calorías. No obstante, para personas con hipertensión no es recomendable.

En conmemoración de este queso, cada año en la última semana de agosto se realiza un concurso en la localidad de Las Arenas de Cabrales para subastar las mejores piezas. En esta ocasión el ganador fue la quesería Los Puertos de Poo, quienes recibieron la suma de €30,000 euros de las manos del restaurante Llagar de Colloto por una pieza de 2,2 kilos, siendo este seleccionado por el jurado como el mejor de los quince quesos productores que participaron en el concurso llegando a convertirse en el más codiciado de la subasta, según el sitio web “Periodimo.com”.

El queso El Cabrales se distribuye bastante y es sumamente popular, a penas el año pasado se vendieron 66.226 kilos en la Unión Europea y ahora ha batido un récord mundial como el queso más caro del mundo.