“El que no tiene hechas, no tiene sospechas”, dice el padre de Careconfle

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Eddy Crispín, el padre de Josué Miguel Crispín Abad, conocido como Careconfle, dijo este sábado que “el que no tiene hechas, no tiene sospechas”, al ser cuestionado a las afueras del Palacio de Ciudad Nueva.

En ese orden, Crispín dijo que quien acusa a su hijo no se presentó a la audiencia, “un acto mal por ellos e incorrecto”.

Aseguró que se le hizo el llamado a la parte demandante, más no asistieron a la cita acordada. “Por eso solo digo como dice el refrán popular, el que no tiene hechas, no tiene sospechas”, sostuvo el padre del acusado

Se recuerda, que este sábado la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva contra Josué Miguel Crispín Abad, conocido como Careconfle, acusado de delitos sexuales contra una menor de edad.

El imputado habría cometido delitos de acoso y agresión sexual en varias ocasiones a través de las redes sociales y de manera presencial en perjuicio de la adolescente, cuyo nombre se omite por razones legales.

En un comunicado de prensa el Ministerio Público indica que obtuvo evidencias que establecen su vinculación con esas acciones delictivas que constituyen una violación de varios artículos del Código Penal Dominicano y del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, según consta en la solicitud de medidas de coerción hecha por la Fiscalía del Distrito Nacional.

El imputado venía siendo investigado desde el pasado mes de mayo por delitos de carácter sexual relacionados con sistemas informáticos en perjuicio de varias jóvenes lo denunciaron a través de la red social Instagram.

En el marco de esa investigación, atendiendo una denuncia formal hecha por familiares de la víctima ante la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, se realizaron las diligencias de lugar y el pasado martes se emitió una orden de arresto en su contra.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho se produjo en el año 2017, año en el que se produjo el primer contacto del imputado con la víctima, que en ese entonces tenía 14 años de edad y actualmente 17 años, a través de las redes sociales y luego de manera presencial.

El Ministerio Público estableció que el imputado es reincidente en esa actividad delictiva.

Detalla que durante una conversación en redes sociales el imputado se presentó ante la joven como fotógrafo, luego la contactaba por WhatsApp y le pidió que fueran a su apartamento para hacerle una sesión de fotos, donde habría intentado sostener relaciones íntimas.

La institución opinó que la prisión preventiva, que cumplirá en la cárcel de La Victoria, es la medida más idónea en este caso, ya que el imputado no ofrece garantía para presentarse a los actos del procedimiento, y someterse a los mismos, en razón de que no cuenta con el arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga.

