¡El que ha hierro mata así mismo muere! Figuras responden las críticas de forma tajante

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – En estos días se ha venido implementando un formato de dimes y diretes, ocasionando ovación en las redes sociales, ya que las críticas que se están haciendo a distintas figuras, han tenido respuestas muy tajantes.

Uno de estos ha sido la situación del comunicador Sergio Carlo y la también comunicadora Colombia Alcántara, ya que esta hizo un comentario en su programa “Una Nueva Mañana” donde calificó de irrespetuoso el trabajo que el locutor está realizando en el “Antinoti”.

“El trabajo que está haciendo Sergio en el ‘Antinoti’ es una falta de respeto a la figura de investidura presidencial, se llame Danilo, se llame Margarita como vicepresidenta o se llame Luis Abinader, que la democracia y más de las redes tiene derecho a que lo haga, pero ahora que usted como presidente se siente a recibir esas sandeces que hace la producción del ´Antinoti´ culpable usted”, alegó.

A lo qué, de tajante Sergio Carlo respondió: “A eso en Santiago le dicen envidia”, esto generó una explosión de comentarios a favor y en contra de parte de los internautas.

Por otro lado, tras hacerse viral un video donde Karen Yapoort irrumpe en la boda de la presentadora Francisca con el italiano Francesco Zampogna celebrada hace unas semanas en Casa de Campo, donde esta se llevaba las flores en su carrito de golf.

Pero es que, la también esposa del pelotero Edwin Encarnación, causó revuelo en las redes con un video donde da una respuesta a un programa radial matutino donde se comentó lo sucedido, con su ocurrente estilo manifestó: “Ay, qué pena, ¿viste el sonido de la Yapoort? Esperó que pasara la boda de Francisca y fue, y tomó las flores y se las llevó dizque a una iglesia o no sé qué. Ese sonido no me gustaría. La sacaron en People en español, en Despierta América, qué desagradable”.

“Desagradable es que yo hubiese caído en el juego que muchos de ustedes estaban esperando, que a dos meses de casarme saliera aquel titular: ‘La Yapoort le fue infiel a Edwin Encarnación a menos de dos meses de matrimonio; a la Yapoort la vieron salir de un edificio con su vecino de al lado; la Yapoort le dio un tumbe a su marido de dos millones de dólares, ese es un juego en el que nunca voy a caer”, expresó en el audiovisual.

Pero también se presentan los que no aguantan la presión, uno de estas es Yailin La Más Viral, quien ha decidido que por “Seguridad” no ingresen en sus presentaciones dentro de su gira en Estados Unidos, el ingreso de personas con pelucas de colores, generando en las redes un remolino de comentarios.

Varios videos fueron publicados dando en queja de esta situación, muchas mujeres iban a la fiesta y no podían ingresar con la peluca (cosa rara porque Yailin usa muchas pelucas).

Lo último que Yailin hizo fue dejar de seguir a La Materialista en Instagram por el simple hecho de esta usar una peluca y labial azul en un video musical donde hace featuring con Yomel el Meloso.

Se recuerda que Yailin es pareja de Anuel y este, hace algunos años, fue novio de la Bichota colombiana Karol G, y por lo que se puede interpretar no ha aguantado ver el nivel de pegada de su antecesora en el corazón de “El real hasta la muerte”, que ha impedido por todos los medios que se prolongue.

