El “Punto de Encuentro” marcha en pijama contra la violencia hacia la mujer

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El movimiento estudiantil “Punto de Encuentro” encabezó el jueves una gran marcha en pijama por la eliminación de la violencia contra la mujer.

Decenas de estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) alzaron su voz bajo la consigna de “Este cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata”, para exigir que se acabe la violencia contra la mujer.

Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, representantes de la organización “Punto de Encuentro” marcharon en pijama con el objetivo de visibilizar los casos de violencia, ya que que la pijama es símbolo de intimidad, son muchos los casos de violencia y abusos sexuales infantil y laborales que se mantienen oculto por vergüenza, miedo entre otras causas.

“Se han reportado muchos casos de mujeres que al momento de ser víctimas están en pijama. Este es el momento de hacer conciencia, la violencia no es un tema íntimo, sino de carácter público”, explicó Jhonatan Mateo, vocero de la agrupación estudiantil.

En la marcha realizada en el campus de la UASD, los estudiantes manifestaron que las universidades deben de incluir en cada carrera la cátedra de género y familia para fomentar la equidad, el respeto, tolerancia y el manejo de las emociones y resolución de conflicto.

“Es tiempo de ponerle carácter a este flagelo que en los últimos tres años cobró la vida de 330 mujeres y 6,333 han denunciado algún tipo de violencia”, dijeron.

