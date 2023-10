El puerto de Miami recibirá ocho nuevos cruceros para la temporada 2023-2024

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- El puerto de Miami anunció este miércoles el próximo arribo de ocho nuevos cruceros para la temporada 2023-2024, en momentos en que esta terminal del sur de Florida (EE.UU.) registra un repunte de actividades y récords de pasajeros.

Señalada como «la capital mundial de cruceros», este mes de octubre el puerto de Miami, en el condado de Miami-Dade, ha empezado a servir de puerto base de los barcos Oceania Vista, Carnival Cruise Line Costa Venezia, y el Scenic Eclipse II, a los que en noviembre se sumarán Crystal Cruises Serenity, MSC Cruises Explora I, y el Norwegian VIVA.

De acuerdo a un comunicado del puerto, a ellos les seguirán en diciembre de este año el Seven Seas Grandeur de Regent y en enero de 2024 le llegará el turno al que se considera será el crucero más grande del mundo, el Icon of the Seas, del grupo Royal Caribbean.

«Estos nuevos barcos, y sus mejores comodidades y experiencia para el cliente, están ayudando a mantener a Miami-Dade y PortMiami a la vanguardia de la industria de cruceros», dijo la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, en un comunicado.

Este puerto, que cada año aporta a las arcas de Miami-Dade más de 43.000 millones de dólares, registró el pasado 9 de abril su día de mayor tráfico de pasajeros al sumar a 67.594 personas, un 12,7 % por encima de su anterior récord alcanzado el 12 de febrero de este año, cuando recibió a 58.984 pasajeros.

Esta terminal del sur de Florida se halla finalizando la infraestructura para permitir que cruceros de las compañías Carnival Corporation, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean Group, y Virgin Voyages puedan conectarse a una red eléctrica mientras están atracados y apagar sus motores principales.

Lo anterior permitirá al puerto reducir la emisión de gases de efecto invernadero y, de esta manera, alinearse con los objetivos globales de cero emisiones para el año 2050. EFE