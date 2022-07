“El pueblo no aguanta precio electricidad ni de la canasta básica”, dice movimiento feminista en Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. -Raquel Rivera, presidente del Movimiento Feminista Hermanas Mirabal en Santiago, manifestó este miércoles que el pueblo no aguanta los altos precios de la canasta básica, el aumento de desempleo, medicamentos, energía eléctrica y combustible y que a su pensar, los gobernantes solo se encuentran ‘echando más leña al fuego’.

Rivera dijo a la prensa, que el servicio de energía eléctrica en el país está cada vez más, en deterioro y que, con el aumento, la población está recibiendo más presión.

“Para los sectores que están en vulnerabilidad ya con el alza constante que tenemos con los combustible, con el alza de los artículos de primera necesidad, con la tasa de desempleo que tenemos en nuestro país y encima de eso que a la tarifa eléctrica le hagan un aumento, sin señalar que el servicio de las eléctricas ha sido un servicio que cada vez más, va en deterioro, en esa situación, pienso que ‘le están echando más presión, le están echando como decimos popularmente ‘más leña al fuego’ y todo tiene un límite, la población también tiene un límite”, subrayó.

La dirigente del movimiento expresó, que las medidas que se han tomado en los últimos años solo han afectado a los sectores de menos ingresos y que desde su punto de vista, quienes están tomando dichas decisiones no les importa en lo más mínimo la suerte del pueblo dominicano.

“Pienso que cada una de las medidas que se han tomado y que única y exclusivamente vienen a afectar a los sectores de menos ingresos, entre ellos la clase media baja y los sectores y los sectores que están en condiciones de vulnerabilidad. Es una señal de que justamente quienes están tomando las decisiones no le importa en lo más mínimo la suerte que corra el pueblo dominicano”, indicó.

Puntualizó que a los ciudadanos no les alcanza el dinero ni para comer, “Para la gente poder sobrevivir mínimamente han tenido que dejar de suplir otras necesidades, apenas le alcanza para mal alimentarse y eso incide directamente en la calidad de vida de la población”, sostuvo.

Resaltó además que los sistemas de salud privado no aseguran el bienestar del ciudadano ya que a pesar de contar con seguros médicos no pueden recibir las coberturas adecuadas y que si visitan el sector público este no cuenta con la capacidad de respuestas apropiadas.

“Si a eso agregamos el sistema de salud, un sistema privado que cada vez más te va sacando, independientemente que tu tengas un seguro o no, y un sistema de salud público que cada vez tienen menos capacidad de respuestas”, precisó

Al finalizar exhortó a la población salir a reclamar y exigir el derecho a vivir dignamente.

