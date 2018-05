El Pte. del Colegio de Abogados debió ser destituido y en juicio disciplinario inhabilitado a perpetuidad

“Nosotros, representantes del pueblo dominicano, libre y democráticamente elegidos, reunidos en Asamblea Nacional Revisora; invocando el nombre de Dios; guiados por el ideario de nuestros Padres de la Patria, Juan Pablo Duarte,…“

(Preámbulo de la Constitución de la República Dominicana)

Actualmente en el Colegio de Abogados hay un grupo de abogados que están siendo perseguidos en violación grosera al Principio del Non bis in ídem o de la No doble persecución por el mismo hecho por el cual anteriormente ya se le persiguió disciplinariamente, y eso lo está haciendo el Fiscal del mismo, el Dr. Ramón Mayobanex Martínez Durán, con el beneplácito y el amparo de la actual Junta Directiva que preside el Dr. Miguel Surún Hernández y con el beneplácito y el amparo interesados del Dr. Diego José García (socio de Luis Obdulio Beltré Pujols), a cuyo grupo pertenece el Dr. Ramón Mayobanex Martínez Durán.

Con semejante incorrección de irrespetar el Principio del Non bis in ídem o de la No doble persecución por el mismo hecho para pretender cometer el abuso de aplastar a ésos abogados sí actúa el Colegio de Abogados, sin embargo ese mismo Colegio de Abogados nada hace contra el Dr. Miguel Surún Hernández.

Ese Dr. Miguel Surún Hernández es el mismo que tuvo la desfachatez de actuar defendiendo los ultrajes al Padre de la Patria Juan Pablo Duarte.

Fue y es un baldón para el Presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Dr. Miguel Surún Hernández, que lo acompañará, para lamento de él, para el resto de su vida, el aceptar ser abogado, como en efecto lo fue, de quien a través de un medio de comunicación ultrajó al Padre de la Patria Juan Pablo Duarte.

Fue y es un baldón para el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) que el Presidente del mismo, Dr. Miguel Surún Hernández, aceptara ser abogado, como en efecto lo fue, de quien a través de un medio de comunicación ultrajó al Padre de la Patria Juan Pablo Duarte.

Pero así como fue y es un baldón para el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) que el Presidente del mismo, Dr. Miguel Surún Hernández, aceptara ser abogado, como en efecto lo fue, de quien a través de un medio de comunicación ultrajó al Padre de la Patria Juan Pablo Duarte, así mismo es un baldón para la actual Junta Directiva de dicho Colegio de Abogados el no haber hecho absolutamente nada contra el Dr. Miguel Surún Hernández, por éste aceptar ser abogado, como en efecto lo fue, de quien a través de un medio de comunicación ultrajó al Padre de la Patria Juan Pablo Duarte.

Un Colegio de Abogados que permitió que su Presidente fuera el abogado de quien ultrajó al Padre de la Patria Juan Pablo Duarte es un Colegio de Abogados que podría serlo quizás de otro país, pero jamás `de la República Dominicana`.

Pues un Colegio de Abogados realmente `de la República Dominicana` no hubiera permitido jamás que algo igual ocurriese; un Colegio de Abogados realmente `de la República Dominicana` se hubiera desligado totalmente de algo semejante; un Colegio de Abogados realmente `de la República Dominicana` se hubiera pronunciado totalmente en contra de algo semejante; un Colegio de Abogados realmente `de la República Dominicana` hubiera adoptado medidas drásticas contra el autor de algo semejante; un Colegio de Abogados realmente `de la República Dominicana` hubiera promovido la destitución de las funciones de Presidente del mismo del Dr. Miguel Surún Hernández; un Colegio de Abogados realmente `de la República Dominicana` hubiera promovido, igualmente, la inhabilitación perpetua como abogado del Dr. Miguel Surún Hernández.

Es un contrasentido total que un Colegio de Abogados “de la República Dominicana“ nada haya hecho contra un Presidente de dicho Colegio de Abogados que actuó defendiendo a quien ultrajó al Padre de la Patria Juan Pablo Duarte, pues al permitir eso dicho Colegio de Abogados “de la República Dominicana“ (¿?) se hizo cómplice de esos ultrajes contra el Padre de la Patria Juan Pablo Duarte, es decir, se hicieron cómplices de dichos ultrajes contra el Padre de la Patria Juan Pablo Duarte cada uno de los miembros de la actual Junta Directiva del Colegio de Abogados “de la República Dominicana“.

Esa actual Junta Directiva del Colegio de Abogados, para que quede constancia para la Historia, está compuesta por los señores: Josefina Batista Saviñón, Juan Pérez Roa, Selenne Mercedes, Elsa Alvarado, Ramón Mayobanex Martínez Durán, Robinson Fermín García Reynoso, Trajano Vidal Potentini, Leonardo Reynoso, Isael Rodríguez, Cristina Hernández, Juan Omar García Ovalles (hermano del Dr. Diego José García), Luis Rafael López Rivas) y presidida por el Dr. Miguel Surún Hernández: ¡Y presidida por el Dr. Miguel Surún Hernández! ¡Vaya usted a saber!

¿Cómo va a accionar esa actual Junta Directiva del Colegio de Abogados contra el Dr. Miguel Surún Hernández si esa Junta Directiva está compuesta por serviles, es decir, por incondicionales al Dr. Miguel Surún Hernández y al Dr. Diego José García?

Pero así como fue, es y será un baldón para el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y para la actual Junta Directiva del mismo que el Presidente del mismo, Dr. Miguel Surún Hernández, aceptara ser abogado, como en efecto lo fue, de quien a través de un medio de comunicación ultrajó al Padre de la Patria Juan Pablo Duarte; así mismo es un baldón para el Fiscal del Colegio de Abogados, Dr. Ramón Mayobanex Martínez Durán, el no haber hecho absolutamente nada contra el Dr. Miguel Surún Hernández, por éste aceptar ser abogado, como en efecto lo fue, de quien a través de un medio de comunicación ultrajó al Padre de la Patria Juan Pablo Duarte.

El Fiscal del Colegio de Abogados, Dr. Ramón Mayobanex Martínez Durán está bajo la obscura sombra del Dr. Diego José García, -es decir, es del grupo del Dr. Diego José García-, y es un títere de éste y del Dr. Miguel Surún Hernández, los cuales son los que co-dirigen a dicha actual Junta Directiva. En otros términos: el ministerio público del Colegio de Abogados carece de Independencia.

Tal, pues, ha sido la actitud de la actual Junta Directiva del CARD que triste y lamentablemente preside el tristemente célebre Dr. Miguel Surún Hernández co-gobernándola con el también tristemente célebre Dr. Diego José García.

Si Juan Pablo Duarte es nadie, si Juan Pablo Duarte es nada para el Dr. Miguel Surún Hernández; si Juan Pablo Duarte es nadie, si Juan Pablo Duarte es nada para los miembros de la actual Junta Directiva del Colegio de Abogados: ¿Qué se puede esperar de un Colegio de Abogados como ese que tiene como Presidente al Dr. Miguel Surún Hernández y que no actúa en su contra destituyéndolo e inhabilitándolo a perpetuidad del ejercicio de la profesión de abogado?

Juan Pablo Duarte para ellos es nadie, Juan Pablo Duarte para éllos es nada: éllos pueden hacer con la figura egregia de Juan Pablo Duarte lo que a éllos se les antoje, como, en efecto, ha ocurrido. Es decir, Juan Pablo Duarte no existe para los Dres. Miguel Surún Hernández, Diego José García, Ramón Mayobanex Martínez Durán y los miembros de la actual Junta Directiva.

Para los Dres. Miguel Surún Hernández, Diego José García (que en complicidad con el primero tiene la `gobernanza` de dicho Colegio de Abogados para cometer cualquier despropósito que a ellos les convenga), Ramón Mayobanex Martínez Durán y los demás miembros de la Junta Directiva, el Colegio de Abogados no lo es `de los abogados de la República Dominicana`, el Colegio de Abogados no lo es `de la República Dominicana`; es decir, para todos ésos personajes el Colegio de Abogados no lo es del Estado llamado República Dominicana que se creó por la inspiración excelsa del excelso Patricio Juan Pablo Duarte.

Por Lic. Gregory Castellanos Ruano

