El próximo lunes decidirán sobre arresto domiciliario de hombre que mató a Guillermo Moncada por un parqueo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Los jueces del Tribunal de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional decidirán este lunes 22 de este mes si variaran o no la pena a Rafael González Álvarez, condenado por matar de 12 balazos al empresario Guillermo Moncada en medio de una discusión por un parqueo en un residencial del Distrito Nacional en 2011.

La abogada de González, Tania Mejía, sostuvo en audiencia virtual que pidió el cambio de la pena a arresto domiciliario por el tiempo que siga la actual situación del COVID-19, tras alegar que su defendido sufre enfermedades como diabetes, depresión, problemas cardíacos, entre otros, que podrían comprometer su integridad física en caso de enfermar del virus.

En tanto que familiares del occiso, así como el Ministerio Público, pidieron al citado tribunal que el condenado siga en prisión, puesto que se le ha asegurado su derecho a salud.

Juli Wellisch, esposa del occiso, sostuvo que “él (Moncada) está en mucho privilegio, me opongo contundentemente a que le cambien la prisión. Además de que puede ser un peligro para cualquier persona que viva en el residencial a donde él podría ser enviado si se le da la variación”.

El homicida cumple condena tras ser acusado por homicidio voluntario por dar muerte el 2 de noviembre del 2011 a Moncada Aybar en una discusión por un parqueo en el condominio Xiomara, sector Serrallés, del Distrito Nacional.

Anteriormente el victimario había expresado que no estaba arrepentido “Yo no me puedo arrepentir porque si yo no hubiera hecho eso, él me hubiera matado a mí, entonces yo no puedo arrepentirme. Yo he pedido perdón al Señor porque soy cristiano, pero no me puedo arrepentir de eso”, sostuvo González Álvarez.

