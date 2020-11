El programa “Confabulaciones”, de Alfonso Quiñones, se muda de canal

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El programa de televisión “Confabulaciones” pasará a formar parte de la parrilla del canal 4RD de la Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV), después de casi nueve años de transmisión por Telesistema canal 11.

El horario prime time de 8:00 a 9:00 de la noche, de los sábados, será ocupado por “Confabulaciones” desde el sábado 21 de noviembre del 2020.

Producido y conducido por Alfonso Quiñones, “el programa de la campanita”, como es conocido por muchos, se ha convertido en una de las ofertas con mejores entrevistas realizadas en la televisión dominicana.

Después de entrevistar a Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina en exclusiva, en su estreno, por “Confabulaciones” ha pasado una larga lista de estrellas dominicanas y extranjeras, de casi todos los géneros musicales, así como de otras áreas de la cultura y el espectáculo.

Figuras como Juan Luis Guerra, Johnny Ventura, Michel Camilo, Luis Fonsi, Gilberto Santa Rosa, Diego el Cigala, Camilo, Joseito Mateo, Ricky Martin, Liuba María Hevia, José Feliciano, Andy Montañez, Ismael Miranda, José Alberto “El Canario”, Juanes, Tempo, Yolandita Monje, Alexis Valdés, Raúl Di Blasio, Tito Rojas, Charityn Goico, Kany García, Omar Alfanno, Michel Camilo, Luis Enrique, Olga Guillot, Carlos Monsiváis, Omara Portuondo, Luna Manzanares, entre muchos otros.

Otras personalidades también han sido entrevistadas por Alfonso Quiñones, como Concha Buika, el gran pianista ruso Danil Trífonov, Manny Cruz, Natalia Lafourcade, Ximena Sariñana, Alex Ferreira, Pavel Núñez, Daddy Yankee, Oscar D’León, Tito Nieves, Anthony Ríos, Richie Oriach, Boruga, Zeo Muñoz, Victor Victor, José José, Roberto Salcedo, Manny Manuel, Cuquín Victoria y Freddy Ginebra, entre decenas más.

“Deseo agradecer a Nelson Marte, director de CERTV, a José Luis de la Cruz, jefe de Producción del canal 4, y a Jesús Nova, director de las emisoras radiales, quienes me dieron la bienvenida y han hecho todo lo posible para que el programa sea un éxito en su nueva casa”, manifestó Quiñones, quien también inició su programa radial “Nota Clave Radio” los sábados de 5 a 6 de la tarde por Quisqueya FM 96.1 y 98.5 para la zona del Cibao.

“Quiero agradecer igualmente a Manuel Corripio y Valentín Báez por haberme acogido durante 9 años. Ser agradecido es algo que me ha caracterizado siempre”, apuntó.

“Confabulaciones” es uno de los programas de televisión y en general de los trabajos en los medios que más satisfacción me han dado. En abril del año que viene cumplo 50 años en los medios. Comencé en la radio, participando en un programa para niños, y puedo decir que me siento una persona bendecida y realizada, porque mi oficio me ha dado la posibilidad de conocer y entrevistar a muchos que han sido parte de mi banda sonora personal, o de mis admiraciones más profundas”, externó el destacado periodista quien también es poeta y culturólogo.

A partir del sábado 21 de noviembre a las 8:00 de la noche, “Confabulaciones” estrena nueva casa en el Canal 4RD, “Televisión para todos”, con una escenografía espectacular y nuevos invitados, iniciando con la participación del salsero Gilberto Santa Rosa, quien hablará su nuevo disco “Colegas”.