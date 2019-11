El profesor está turulato pasando las etapas del luto

La reacción de Leonel Fernandez ante la perdida de las elecciones primarias el pasado 06 de octubre, es lo mas parecido a lo que describió hace muchos años la siquiatra Elizabeth Kubler-Ross en un libro muy famoso donde analizaba las etapas por las que pasaba un ser humano ante la perdida de una persona querida, algo que podría extenderse a otras perdidas ,entre ellas las amorosas, sobretodo cuando son inesperadas y sorpresivas.

No hay dudas de que la persona sosegada y tranquila que aparentaba ser Fernandez, ha sido cambiada desde hace algunos meses por un ser irracional, agresivo en la palabra, tantas veces ofensivo, que parece haber surgido alguien diferente a quien todos conocíamos y tanta gente coincidía que era un ser humano de trato distinguido y sosegado.

Estos rasgos se han acentuado a partir de lo ocurrido en las elecciones primarias del pasado 06 de octubre, cuando ocurrió lo inconcebible en la siquis de Leonel, cuyo calculo nunca fue perder ese proceso electoral, de modo que parece haber perdido el libreto de su personalidad y ha entrado claramente en las fases que describió la Dra. Kübler-Ross en su famoso libro sobre el dolo que produce una perdida en los seres humanos.

Hay que tener en cuenta que es la primera vez que Fernandez pierde unas elecciones siento candidato o precandidato a la presidencia de la República, y mas aun cuando ya en su cerebro había celebrado lo que pareció un triunfo que le abría las puertas al Palacio Nacional, la negativa del presidente Danilo Medina a presentarse nueva vez como candidato para un tercer periodo consecutivo.

Durante toda la campaña electoral que condujo a las primarias, todos los que forman el grupo que rodea a Leonel negaba cualquier posibilidad de perder la candidatura, es mas, se burlaban del candidato opositor a su corriente, llamándolo ¨el pobrecito Gonzalo¨, de modo que para ellos resultaba un imposible que este le ganara las elecciones internas del PLD, hablamos de un novato en las lides de la competencia electoral.

Pues las fases del duelo, que son 5, comenzaron a manifestarse desde el mismo momento en que los números comenzaron a cambiar lo que nunca fue una tendencia, porque eso es otra cosa y lo saben muy bien los que tan tocado este tema, sino una sumatoria que terminó dando el triunfo a Gonzalo Castillo en contra del hasta entonces invicto Leonel Fernandez.

Ante la pérdida, la primera etapa del duelo es LA NEGACIÓN, el cerebro se niega a aceptar que es una realidad lo que esta ocurriendo, es un imposible para lo cual no se esta preparado y lo mejor es negar con la cabeza y bloquear esa posibilidad, es mas, perder de ese político inexperto no es algo real y tienen que haber una cantidad de factores irregulares que lo explican.

De ahí surge el tema de aquel hacker de la India cuyo nombre iba a ser mencionado en algún momento, pero que nunca se hizo porque eso no es mas que un invento; aquello de una triangulación electromagnética en el centro de la capital para alterar resultados electorales, toda una fantasía típica de una película de ciencia ficción, y lo mejor, la versión de que un algoritmo alteró resultados, todo ello fruto de la capacidad de invención de un entorno lleno de tabuladores.

El denunciómetro no se detiene ahí, también seguimos con un discurso donde se analiza el tema ¨algorritmico¨, no con expertos informáticos, sino con un físico y un abogado que, junto con el mismo Leonel, no tenían la mínima idea de lo que estaban hablando, eso si había que buscar culpables y estos se tipificaron con la forma de los miembros de la Junta Central Electoral.

Terminada esta etapa, donde se niega la existencia de lo que es una realidad, entra en una fase de IRA, es la segunda fase del duelo o la perdida.

La rabia interna se transforma en marchas hacia la JCE donde incluso se hace un llamado a una ¨revolución¨, en caso de que no se le complazca, un regresionismo de pensamiento que nos parece increíble en quien detentó el poder en tres ocaciones, pues si quería hacer la revolución tipo bolivariana o comunista, el camino electoral no es en este momento el mas adecuado, solo faltó hablar de que ¨el poder se alcanza por la boca del fusil¨ o irse a pies hacia las ¨escarpadas montañas de Quisqueya¨.

Y esa ira es lo que lleva a Fernandez a realizar un discurso lamentable lleno de adjetivos calificativos en contra de los que fueron sus compañeros de mas de 40 años de militancia, estos ahora son lo peor del mundo, algo que ocurre frecuentemente con las parejas que pelean, se separan o se divorcian.

Negación mas ira y rabia es lo que ha transformado al sosegado profesor en esa persona que ahora insulta, maltrata y acusa a todo lo que lo rodea y no este alineado con sus intereses particulares de ser nueva vez presidente de la República, ahora todos son sus enemigos y por eso hay que combatirlos acremente usando hasta la calumnia y la fabulación.

Una vez se ha dicho de todo, se ha peleado con todo el mundo, comienza la etapa de la NEGOCIACIÓN, pero no exactamente con lo que considera sus adversarios, aunque si podría surgir algún tipo de acercamiento, sino consigo mismo pues la persona comienza a cuestionarse si su actitud frente a la perdida es la correcta.

Ya veremos muy pronto como muchos de los que por rabia y negación se fueron a acompañar a Fernandez en lo que llama ¨la fuerza del pueblo¨ volverán, después de negociar consigo mismos, al redil peledeísta y participaran con lo que ha sido su partido tradicional en las elecciones, negociarán su regreso y fortalecerán el partido morado con la vista puesta en las próximas elecciones.

A mas tardar en el mes de enero a ¨la fuerza del pueblo¨ habrá que darle algo de ¨Fortymalt¨, porque los que, ante la imposibilidad de volver al poder por esta vía, saldrán huyendo a su partido de origen y. debilitarán al invento que han creado Leonel y su entorno de tabuladores y mentirosos.

Una vez pasadas estas tres etapas, llega el momento en que se conoce que se perdió lo tanto anhelado y se cae en un estado de DEPRESIÓN, solo explicable porque ya nuestro cerebro asume la imposibilidad de adquirir o conseguir lo que tanto se quería, es lo que podría llamarse la etapa del llanto, de la pena, cuando llega la hora de saber que no hay manera de accesar por lo que tanto se ha trabajado.

Y por ultimo se cierra el capitulo y se llega a la ACEPTACIÓN, que no hay mas remedio que asumir lo perdido, que hay mas vida después de este fracaso y por eso es mejor resignarse porque después de todo, en el caso de la política, hay muchas cosas que se pueden hacer antes que andar en una campaña electoral permanente y sin descanso.

NEGACIÓN, IRA, NEGOCIACIÓN, DEPRESIÓN Y ACEPTACIÓN, las etapas muy bien descritas por la que están pasado Leonel y sus seguidores, en este momento algo de rabia les queda y entran en la tercera etapa donde serán tantos lo que se devolverán, es mas, ya comienzan a hablar de que les están comprando con ofrecimientos a los ¨fupuístas¨, cuantas tonterías se escuchan últimamente en nuestro país.

Lo único cierto es en estos momentos, es que la perdida de las elecciones internas del PLD han dejado al profesor tan ¨turulato¨ que será algo menos que imposible levantarse prontamente del vacío existencial en el que ha caído, el futuro dirá, pero el de este momento es de muy mal pronostico para los renegados que se fueron del PLD.

