El profesional del protocolo en la política

El que una negociación, tratado, firmas de convenios o lanzamiento de una campaña gubernamental tenga un final positivo, va a depender en gran medida del profesional encargado de Protocolo, puesto que su papel no se limita a la colocación adecuada de las banderas en el salón de eventos o a recibir, con una sonrisa, a los invitados.

Sin embargo, ambas cosas son igual de importantes, puesto que la mala colocación de una bandera o un saludo irrespetuoso, pueden provocar serios conflictos, pero su labor va inmensamente más allá, por lo que su historial formativo debe ir acorde con dicha responsabilidad.

El respeto a las personas, a su cultura, sus ideas, sus costumbres, el respeto a la libertad de los demás hasta los límites necesarios para la convivencia armónica, aún tengan líneas políticas definidas, las buenas maneras, los modales, la manera de hablar, de comer, de vestirnos, son condiciones básicas que necesariamente deben estar presente en nuestro día a día, mucho más cuando nos referimos al ámbito protocolar.

Ahora bien, esto no basta cuando hablamos de la enorme responsabilidad que supone el que, las negociaciones entre países o cualquier tipo de relaciones internacionales o interinstitucionales, sean satisfactorias, teniendo siempre en cuenta que cualquier descuido puede convertirse en un problema de estado y el profesional del protocolo debe velar porque esto no ocurra.

Elementos básicos del ejercicio protocolar

Cortesía, buenas maneras, modales, comunicación asertiva son elementos básicos que deben estar presentes en el perfil de un buen profesional de Protocolo, a lo que hemos de añadir una amplia formación multidisciplinar que abarque contenidos de los estudios de protocolo, las técnicas y las normas protocolarias, conocimientos de comunicación, derecho, geografía, historia, sociología.

Detrás de la organización de cualquier acto oficial , firma , convenios existen unos objetivos y en función de ellos, debemos aplicar tanto nuestras habilidades sociales conversar amenamente , como la inteligencia emocional y los conocimientos adquiridos durante nuestra formación, la conjunción de todo ello, hará posible que esos objetivos se consigan de manera más o menos satisfactoria.

La palabra que más se repite en el caso de protocolo es “norma”.

El ser humano difícilmente se maneja en situaciones caóticas, no se manifiesta positivamente, busca la normalidad para entender las cosas, para relacionarse con comodidad, para sentirse bien.

Normas en el protocolo aplicado a la política

El encargado de protocolo necesita tener unas normas a las que ajustarse para ver lo que sucede a su alrededor con claridad, con coherencia y es aquí donde actúa el oficio como instrumento organizativo.

Según Carlos Fuente Lafuente: el protocolo es el conjunto de normas, tradiciones, costumbres y técnicas que la sociedad y los individuos disponen para la organización de sus actos, su convivencia y sus relaciones internas y externas.

Carlos Fuente habla de convivencia y relaciones; efectivamente, una correcta organización favorece las relaciones entre personas y en consecuencia la convivencia.

Protocolo y estrategia política

Los profesionales de protocolo debemos preponderar estos dos conceptos en todos los ámbitos de nuestras vidas. Imaginemos cuando hablamos de relaciones entre estados, en más de una ocasión un acto mal organizado, un fallo protocolario, ha dado al traste con la toma de un acuerdo importante.

No debemos caer en la trampa de lo que pretenden algunos políticos y políticas, al utilizar, como disculpa, un fallo protocolar para justificar una estrategia política. Es aquí donde el profesional necesita conocer a fondo la norma y saber manejar todos los argumentos que justifiquen una decisión.

Jorge J. Fernández nos dice que “las normas que proceden de los usos y de las costumbres sociales se implantan como una necesidad social, sirven para normalizar las relaciones entre todas las personas y entre instituciones y gobiernos”.

Los objetivos del protocolo político

Es propenso destacar los objetivos que se persiguen con la organización de esos grupos y, para ello, hemos elegido los que señala Fernández:

El protocolo está basado en la cortesía, la esencia de la educación, lo ue significa el respeto a las personas sea cual sea su condición, tanto social como personal, o lo que es lo mismo el respeto integral.

El fin próximo del protocolo es que las actividades en las que interviene o tiene prioridad de normativa se hagan bien. Debe resolver problemas, no buscarlos o crearlos. La finalidad del protocolo es la convivencia, que ha de ser positiva pues, si no lo es, este no existe.

Cuando nos vemos en la situación de tener que organizar grupos de personas, nos enfrentamos a la necesidad de establecer un criterio.

Nuestro objetivo es transformar el protocolo de estado y lograr eficientizar las atenciones, como servidores públicos que somos dentro de nuestro departamento, dando la milla extra con excelencia como bien nos destaca nuestra profesión.

Este artículo tiene dos entregas

Rocío Regalado

Protocolo

