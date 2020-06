El PRM y el peligro del triunfalismo

La Gallup, es la firma encuestadora de mayor prestigio y credibilidad en el escenario electoral dominicano. Por tal razón, todo el pueblo espera con ansiedad los resultados de sus sondeos, ya que ha demostrado, que sus pronósticos son los más acertados y menos contaminados por la influencia partidista.

Cuando favorecen a determinado candidato, los líderes del partido comienzan a frotarse las manos y a celebrar el triunfo antes de tiempo. Lo que muchas veces, se ha convertido en causa de derrota. La embriaguez del triunfalismo, empalaga y adormece.

Mientras que, luchar desde abajo despierta fuerzas desconocidas, que se imponen a las adversidades. En todo exceso de confianza para lograr una victoria, se esconde el peligro de la derrota. No se puede desestimar la capacidad de Danilo Medina, para superar desventajas.

En el 1996, llevó a Leonel Fernández a la victoria, después que su partido solo había obtenido el 13% de los votos en las elecciones anteriores. Luego venció a Hipólito Mejía en el 2012, quien había obtenido un 47.9% en contra del 33.4%, que le daba la Gallup en agosto del 2011. En el 2019, derribó a Leonel Fernández, quien parecía invencible, pero lo derrotó por knock out en solo un mes de campaña.

Los analistas políticos coinciden en que, para ganarle a un partido gobernante, se requiere una victoria aplastante que no deje espacio para duda, ni pataleo. Ganar por estrecho margen, permite crear crisis post electorales que obligan a negociar la entrega del poder y satisfacer algunos requisitos que les permitan al saliente, mantener su cuota para protegerse y hacer oposición.

El júbilo que arrebata al liderazgo del PRM, por haber logrado el 53.7%, de preferencia sobre el 35.5% del adversario. No les permite ver, que la misma encuesta afirma, que un 24% no ha decidido por quién votar, mostrando una ligera ventaja en favor del candidato contrario. Por tal razón, nadie puede estar seguro hasta que no se cuenten los votos y en vez de creerse ganador, se debe seguir atrayendo votantes.

Conocemos a personas indecisas que desean un cambio, pero se han acercados a líderes del PRM y han sido recibidas con frialdad, porque ya tienen todos los cargos divididos, piensan que tendrían que ceder algo y tienen la victoria asegurada. El triunfalismo es peligroso porque en vez de sumar, resta y para vencer a un partido en el poder, no se puede dejar ningún cabo suelto.

Por Lic. Elías Samuel Rosario Mata

Anuncios

Relacionado