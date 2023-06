El PRM, una bomba de tiempo que estallará en mayo

En el transcurrir político en la República Dominicana, hemos observado como se están comportando los partidos políticos. En el día de hoy les hablaré del gobernante Partido Revolucionario Moderno, PRM, que encabeza el presidente de la República Luis Abinader. Esta institución política creada en base a un desprendimiento del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, donde sus principales dirigentes tomaron la decisión de abandonarlo por los maltratos, tropiezos y falta de democracia que ellos alegaban en esa institución política.

Así tomaron la decisión de formar lo que hoy se conoce como el Partido Revolucionario Moderno (PRM), esta institución tomó como su principal discurso para atraer a los principales dirigentes del PRD a sus filas, que la participación era lo más importante en su organización, que iba a imperar la democracia y la participación de todos sus miembros en las tomas de decisiones en el partido y en el gobierno, cosa que no ha sido así, todos hemos observado como luego de llegar al gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, sus principales dirigentes se han vuelto un estorbo para ellos, los nombramientos de los llamados popis en el estado, la falta de participación de los dirigentes, la exclusión de los puestos de mando a su dirigencia media y baja, la persecución de los que no se someten a lo que diga el jefe, la falta de democracia a lo interno en el partido y, por último la aprobación de un método antidemocrático para seleccionar sus candidatos en todo el territorio nacional.

Estos acontecimientos hacen que el PRM de hoy, que no ha cumplido con las promesas de ayer, se convierta en, “una bomba de tiempo que estallará muy pronto “, esto lo revelamos por las informaciones que poseemos de dirigentes de este partido en el poder, que ven y viven a diarios los abusos y maltratos que reciben en las oficinas públicas y en el partido cuando intentan hacer algún reclamo de participación.

No existe forma de que un dirigente o militante , aspirantes a la presidencia de la República en el PRM, sus seguidores sean tomados en cuenta para ser candidatos a alcaldes, senadores, diputados o regidores en este partido, es más, todos los que se les conoce como amigos y militantes de estos candidatos no son bien vistos por el gobierno y, su participación es muy precaria o nula en la toma de decisión, se dice en los corrillos políticos que por la forma en que se seleccionarán los candidatos a puestos electorales en el PRM, ningún candidato a una posición electiva que esté con esos aspirantes a la Presidencia de la República en el PRM, estará en la boleta de esta institución, solo por el hecho de tener otras preferencias políticas a lo interno, una violación fragante a sus postulados en la formación de este partido que es la democracia y la igualdad de sus miembros.

Todos sabemos que la lucha por el poder político genera fricciones, que a veces esas fricciones son tal que llevan a la institución política a su derrota, podemos poner varios ejemplos en el país, como las derrotas de PRSC en la década de los 90, que fue fruto de fricciones, así como la derrota del PLD en las elecciones del 2020. La falta de democracia en las instituciones hace que la dirigencia y militancia de un partido pierda el interés en esa organización política y, algo más importante, como esos que hoy maltratan y desprecian a sus amigos y coordinadores, pueden en el mañana pedirle que le den otro voto de participación en sus campañas, la historia nos demuestra que cuando se producen esos maltratos, las reacciones siempre son contrarias y en favor de los otros candidatos.

Otra situación que deberán enfrentar con mucha dificultad, es las alianzas que ellos van a producir con otros partidos del sistemas político del país, en donde tendrán que entregar candidaturas a esos partidos, para poder realizar las alianzas anunciadas, la verdad que como podrán esos partidos sumar gran cantidad de votos, si no tendrán muchos candidatos a posiciones electivas en estas alianzas, también todos sabemos que la mayoría de estos partidos pequeños que quieren ir aliados al partido de gobierno, lo quieren hacer con una participación de su gente en el gobierno, pero sin cargos públicos, ni recursos económicos, como esos partidos podrán realizar un aporte significativos de votos que les permitan a esos partidos sobrevivir y tener buena participación electoral, aunque en los corrillos de los políticos se dice, que a esos partidos de las alianzas con el gobierno solo se le está dando unos chelitos desde hace unos meses, para que estén comprometidos con el gobierno, aunque ellos saben que no les van a dar cargos en la administración pública ahora y, mucho menos candidaturas importantes para una alianza, cosa que podemos asegurar no les permitirá a esos partidos políticos hacer grandes aportes de votos al partido de gobierno. Sin cargos, sin candidaturas y sin recursos, el futuro de esos partidos es muy incierto.

Si a todo esto le sumamos, los altos precios de la comida, la falta de empleo, la delincuencia fuera de control, los altos precios en los combustibles, los incumplimientos a su dirigencia, el despojo de candidaturas para los aliados entre otras, podemos decir sin temor a equivocarnos que en el PRM se está convirtiendo en una bomba perfecta, que estallará en cualquier momento y, ese momento puede ser en las elecciones de mayo del 2024, donde todas estas situaciones provocadas por falta de experiencia y buen juicio tendrán un precio muy alto para esa organización política en las próximas elecciones. estaremos observando el transcurrir de los meses y podremos ver si estos componentes serán importantes en el acontecer político de esta institución llamada Partido Revolucionario Moderno.

Gracias por leer y comentar.

POR DOMINGO PLÁCIDO

