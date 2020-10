El PRM tiene el destino del barrilito en sus manos

A usted, Joven dominicano que no da seguimiento a los temas políticos del día a día, y se pregunta, ¿Cuál será el futuro del infame barrilito? lo explico de una forma llana: el PRM podría desaparecerlo inmediatamente, con el chasquido de sus dedos, al estilo de los vengadores. Perdonen la comparación, pero siempre imaginé que este gobierno sería de películas. En virtud de todas esas promesas de la campaña, yo tenía las expectativas mínimas de que el gabinete gubernamental sería conformado por miembros de la liga de la justicia o de los vengadores. De verdad, es que la dirección de ese partido nos acostumbró a escucharlos todos los días, con pronunciamientos sobre todos los temas, siempre de manera categórica y radical. Pero a solo dos meses del gobierno del cambio, ya no golpean ninguna mesa, y han moderado el tono a un nivel tan sublime como el de un violín.

Es súper sencillo, el PRM tiene el poder para eliminar el barrilito de una vez por todas. Antes no, pero ahora sí. No solo eso, sino que entiendo tiene el compromiso de eliminarlo. Actualmente, el PRM tiene 18 de 32 senadores, pero tiene alianza estratégica con otros senadores de diferentes partidos. Esa alianza es tan sólida, que acaban de otorgar la presidencia del senado al representando del partido DxC. Entonces, no solamente cuentan con su matrícula partidaria, sino que tienen una influencia aplastante en todo el congreso. Dicho de una forma más entendible, este es un debate falso y demagógico. Buscar una razón lógica a que el barrilito siga respirando al día de hoy, es simplemente ponernos de relajo.

Una de los pilares que sostuvo el discurso del cambio durante toda la campaña electoral, fue precisamente la promesa de eliminar todas las prácticas corruptas, clientelares y populistas que hacían que el estado dominicano derrochara incontables millones de pesos, a discreción del partido gobernante. El cambio erradicaría estas prácticas para siempre, y sí, todas estas frases que acabo de escribir, las he parafraseado de los actuales congresistas, mientras caravaneaban en campaña. Entonces, aquí no hay tema de debate, simplemente deben cumplir sus promesas de campaña y no tendríamos novedad.

Escribo sin personalizar, porque es el partido en pleno quien nos prometió este cambio. El fondo de asistencia social del senado, debe ser abordado de manera oficial y no como se ha manejado estos últimos días, donde hemos visto algunas contradicciones con los legisladores oficialistas, pero extrañamente, todavía no tenemos una posición clara del partido. Sres PRM ¿No hay ninguna recomendación para sus legisladores?