“El PRM perderá la máscara”: Roberto Rosario lo escribió en Twitter y luego lo eliminó

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Cada día luce más activo el panorama político en el país. La actual efervescencia la produce el tema de la reforma constitucional que promueve el Poder Ejecutivo y es rechazada por los principales partidos de oposición.

El Gobierno alega que el proyecto solo sumaría al país, pues traería el gran beneficio de la independencia del Ministerio Público, y asegura que no se persiguen asuntos particulares ni personales con su propuesta. Mientras, los opositores Fuerza del Pueblo (FP), Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Partido Revolucionario Dominicano (PRD), no dudan en manifestar su rechazo a la modificación de la Carta Magna, coincidiendo en que se trata de un asunto político.

En medio de esto, la FP luce más en desacuerdo.

Precisamente un dirigente de esa organización, Roberto Rosario, ha dicho este sábado, en un breve mensaje, que el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) “perderá la máscara”.

Rosario respondió citando un tuit de la periodista Yanessi Espinal, donde exponía cómo marcha, a su juicio, el escenario político en el país, específicamente entre el PRM y la organización que dirige el expresidente Leonel Fernández.

Espinal escribió: “Así va la campaña: El gobierno y PRM se lanzan acusar de corruptos los partidos y líderes que no apoyan la reforma constitucional. La FP le responde con los altos precios de los alimentos (no cito al PLD porque no lo veo en esto último)

Máscara contra cabellera”.

Pocos minutos después el dirigente de la FP, respondió tuiteando: “El @PRM_ Oficial perderá la máscara”.

No abundó, por tanto queda en el aire a qué exactamente hacía alusión el expresidente de la Junta Central Electoral (JCE).

Y más aún, sorpresivamente, Rosario terminó por retirar el comentario que ya había publicado.

