El PRM, los intelectuales y la modernidad

Como por modernidad lo que se entendió y se entiende la ruptura con las normas que se practicaron o practican como una tradición, desde que se usó con mucha frecuencia el concepto, en El Renacimiento a partir del siglo XVI o finales del XV (época en que también se da la Reforma Protestante). No era para menos, si entendemos que la modernidad por definición implica ruptura con la tradición, que ese término se usara mucho a partir de esa época, porque fue una época de ruptura con la tradición en todas las artes, a lo que parece no podía ya oponerse la Iglesia Católica. Esta iglesia durante no menos de 1,000 anís había gravitado en la conciencia social de la edad media que lo moldeó todo con el contenido religioso, pero tampoco permitió disidencia religiosa.

Sin embargo, ya a finales del siglo XV no podía imponer reglas en el arte, dejando este de ser un arte de contenido religioso para adquirir la forma de un arte de contenido humano. En el siglo XVI ya aparece un fuerte movimiento religioso disidente de la Iglesia Católica opuesto a su tradición autoritaria, al cual se le conoció como La Reforma, el cual estuvo encabezado por Martin Lutero y luego por Juan Calvino. Sin embargo, cabe destacar que ya varios siglos antes se había producido el cisma de los valdenses, encabezado por Pedro de Valdo.

Pero es entre finales del siglo XV y sobre todo a partir del XVI que se dan los acontecimientos que marcan la ruptura con la tradición en la sociedad occidental europea, al parecer porque la base material de la sociedad experimenta cambios y no soportaba el autoritarismo católico, como hasta ese momento se practicaba.

De todos modos, hay que destacar que ese proyecto de sociedad occidental que comenzó a gestar en el XVI y XVII mas propiamente, aunque en el orden político la modernidad comenzó a ser realidad entre finales de los siglos XVIII y XIX, pero el voto femenino y la carta de ciudadanía de las mujeres prácticamente se comienzan a dar desde los inicios del siglo XX. Hoy día se habla de la posmodernidad o muerte de razón moderna, pero también se habla de la modernidad liquida, en este último concepto hay que mencionar a Zygmunt Bauman, lo que significaría para el capital o para el burgues el capitalismo flexible, no es la sociedad del conocimiento o sociedad poscapitalista de Drucker, pero tienen puntos convergentes en sus caracterizaciones. Se podría pensar que el físico nuclear y ensayista social argentino Ernesto Sabato aunque no usó el término posmodernidad, al anunciar el fin de ese modelo de sociedad occidental que se había iniciado en el siglo XVI, en sus obras: Hombres y Engranajes y Sobre Héroes y Tumbas. En su última obra, Antes del Fin, escrita poco antes de morir (con aproximadamente 100 años), Sabato deja ver que no era una persona despojada del humanismo, como quiso presentarlo nuestro ilustre Juan Isidro Jimenes Grullón, en su obra: Anti Sabato.

Hoy día vemos muchos intelectuales adheridos al PRM o sirviéndole en cargos importantes en el PRM. Creo que hay personas que están ocupando bien esas posiciones, por sui vocación de servicios, como son los casos de Roberto Cassá Bernaldo de Quiroz y Rubén Arturo Silie Valdez y algún que otro más, porque están en oficinas para las cuales están muy aptos. Ahora bien, yo creo algunos intelectuales le sirven al PRM, más que por vocación para el cargo, por pasión política y eso es algo malo para el destino del país. Desde mi punto de vista, pero creo que no es una simple opinión, no es verdad que el Partido Revolucionario Moderno se está manejando con mucha racionalidad, hay asomo de politiquería en el manejo de la cosa pública en esta administración de Luis Abinader Corona y no es verdad que el país va por buen derrotero, nada más hay que pensar en la inflación como ha estado creciendo. Para hablar de un partido moderno habría que dejar de ser politiquero y de estar haciendo tanto manejo mediático en la política, porque manejo mediático si se esta haciendo. Además, se nota que las decisiones importantes son centralizadas o hay conatos de centralización por parte de Abinader.

La intelectualidad ha jugado importantes roles en la sociedad, porque Lenin fue un gran intelectual y dirigió la Revolucion Rusa, Fidel se formó como Dr. en Derecho, pero también estuvo en aulas universitarias Ho Chi Min. En el caso de nuestro país, el papel político de la intelectualidad o de profesionales que integran las capas medias ha sido muy mediocre en diferentes coyunturas. La mayoría de personalidades destacadas apoyó la dictadura de Trujillo, incluyendo a muchos que se opusieron al Ocupación Norteamericana 1916-1924. Ahora, cuando las condiciones están dadas para la eclosión de un proyecto alternativo, con la presente crisis y el mal manejo del presidente Abinader, muchos intelectuales y profesionales prestigiosos se pliegan a su gobierno y su política privatizadora y neoliberal a ultranza. Muchos profesores se fueron de la UASD cuando se achicó su presupuesto real como parte del neoliberalismo fondomonetarista desde 1984, entre los cuales no estuvieron Rubén Silié y Roberto Cassá. Pobre mente, no pobremente como la canción “Dominique” de la monja católica de nacionalidad belga.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

