El PRM está comiendo con su dama mientras FP y PLD juegan a ver quién deja ciego a quien 

Cada quien interpreta las encuestas según les conviene, pero emociones aparte, todas de una forma u otra, si las elecciones fuesen hoy, muestran el siguiente resultado: Abinader sigue siendo increíblemente popular, el PRM no tanto, pero la gente está dispuesta a chancearlos hasta cierto punto, Leonel Fernández contra todo pronóstico de figura a figura sigue en un altísimo segundo lugar, aunque su partido no marca como su líder y ni siquiera cerca, por otro lado el PLD aún sin candidato, sigue en un sólido 2do lugar de organización a organización aunque sólo Margarita sale en números importantes, aunque lejanos.

Curiosamente no es la primera vez que se da un escenario parecido, al menos la parte en que una sola fuerza va divida a elecciones siendo ambas importantes, porque siendo honestos Balaguer nunca ganó de manera limpia unas elecciones, aunque como buen estratega la trampa no fue su única arma, sabía aprovechar magistralmente las debilidades y emociones de sus oponentes e incluso del electorado, sus miedos y sus sueños, tal vez por eso se coló en el 86 y luego en el 90 porque Majluta y Peña no supieron ponerse de acuerdo y perdieron separados lo que hubiesen podido ganar juntos.

Sin embargo a pesar de lo halagüeños que parecen, esos números que muestran un sólido primer lugar para el PRM, no muestran un escenario de primera vuelta seguro y cuando sumamos los números de Leonel y Margarita o de Leonel y Abel, que son los últimos a los que he tenido acceso compiten con el oficialismo y bastante cerca y todos sabemos que hay un segmento del público votante que navega y no se decide hasta el último momento, así que bien podrían irse hacia la oposición si saben jugar bien sus cartas; los partidos aliados y su papel los veo más influyendo en lo municipal y congresal pero serán motivo de otro análisis y de que tanto sobrevivirán a 4 años de oposición.

Tal y como he dicho en otras ocasiones los números de Leonel por sí solos no dan y a el PLD le falta un candidato más fuerte que Leonel y ninguno parece poder hacerle sombra, siendo así el PRM puede seguir respirando, porque al menos por ahora por muchas gomas que queme su militancia, están comiendo con su dama.

Podrán los egos de Leonel y Danilo deponerse y pensar en el conglomerado que juntos representan o preferirán quedarse tuertos para dejar al otro ciego?